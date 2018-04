BIVŠI HRVATSKI GENERAL: Na Balkanu bi mogao da počne novi rat

Na pitanje veruje li da postoji realna mogućnost da bi Hrvatska mogla biti napadnuta, Miljavac je odgovorio: "Lično verujem da Hrvatska direktno neće biti napadnuta, ali ako se stvari na ovim prostorima zakomplikuju, a imamo neke podatke iz jedne istočne države da, kada se završi sukob u Siriji, mogao bi početi ponovo na Balkanu, u jednom širem kontekstu može se dogoditi da ratni vihor pređe granice".



Bivši šef obezbeđenja hrvatskog predsednika Franje Tuđmana, general Mate Laušić, kaže kako ne veruje da postoji realna opasnost od novog sukoba.

"Uvek će postojati napetost, tenzije ili diplomatski sporovi kakav je ovaj sa Srbijom, ali da bi se mogao dogoditi neki otvoreni sukob na Balkanu, ne verujem. Ako bi došlo do toga, to je onda sukob u Evropi. Hrvatska je članica EU i NATO-a, partneri smo SAD-a, tako da smatram da takva opasnost ne postoji", rekao je Laušić.

Hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević, koji često spominje hibridne ratove i odbranu, juče nije želeo da razgovara o toj temi.



Bivši hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović ne smatra da bi moglo doći do novog otvorenog sukoba na Balkanu.

"Pojedinačnih sukoba i konflikata bilo je i pre i biće ih još. U regiji je, izuzev Hrvatske i Slovenije, nestabilno. O tome govore poslednji incidenti na Kosovu, a tu je i situacija u BiH, Makedoniji, Albaniji.

Uvek postoji mogućnost da dođe do nekog konflikta, ali da bi došlo do nekog otvorenog sukoba u smislu sukoba među državama, to sigurno ne, pa čak ni između Srbije i Kosova, smatra Kotromanović.

I predsednik hrvatskog saborskog Odbora za odbranu, SDP-ovac Igor Dragovan, deli slično mišljenje.

"Ne verujem da postoji opasnost, ni da bi moglo doći do otvorenog sukoba na Balkanu. Uostalom, nikako se ne može porediti područje Balkana i evropska teritorija sa Sirijom", rekao je Dragovan.

I potpredsednik Odbora za odbranu, HDZ-ovac Anđelko Stričak, sličnog je stava.

"Do otvorenog sukoba sigurno neće doći, ali da moramo da vodimo brigu o bezbednosti, to svakako. Biće tenzija, kao što ih je bilo i do sada, ali direktnih pretnji po Hrvatsku sigurno ne. Mi smo članica Evropske unije i NATO-a i svako ko bi to pokušao, morao bi dva puta da razmisli", rekao je Stričak.

Dodaje kako je situacija u okruženju, odnosno u regiji nestabilna, za što su primer ekscesi u susednim državama.

"Zato su nam potrebne jaka vojska, policija i bezbednosne službe. To je jedan

od načina odvraćanja od potencijalnih napada", smatra Stričak.

