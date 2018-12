MIJO FRANCUZ JURI DALMATINSKOG KRALJA PREVARA: Oteo mi je ženu i zatočio je! ROKNUĆU GA!

"Ja ću ga roknit sto posto ako ga nađen, bolje mu je da ga policija uvati prije nego ja, bar će ga spasiti. Smradu, pokaži se ti di si sada, krivu si ženu iša preveslat. Svi koji me znaju, znaju da ne govorin bez veze, može meni govoriti i raditi šta oće, al ne diraj mi ženu, poginit ću za nju", ljutito je rekao Mijo Francuz za Slobodnu Dalmaciju.

Mijo je, inače, robijao zato što je ubio jednog od dvojice policajaca koji su da privodili zbog neke krađe 2002. godine. Žena mu je nestala dok je zbog druge pljačke bio u istražnom zatvoru u Šibeniku, a on je nestanak prijavio šibenskoj policiji 4. septembra. Venčali su se tri meseca pre nego što je nestala - 19. juna.

"Sto posto sam uvjeren da on nju drži negdi protiv njene volje. Sve sam svoje sumnje i saznanja reka i policiji, a dokaz su i poruke koje je jedna naša zajednička prijateljica razmjenjivala s njim te uplatnica kojom je posla novce na njen račun da dođe do Zagreba. Tu je navedena adresa Ozaljska 146, ali policija mi je rekla da su tamo bili i nikoga nisu našli. On i ja znamo se 25 godina i on je Emu, koja ima ozbiljnih zdravstvenih problema, navuka pričom da će joj pomoći financijski dok sam ja u zatvoru, da ko zna koliko ću ja tamo biti i kad ću izaći, da je dobar sa mnom, da će joj pomoći... Istu je stvar svojevremeno napravija još jednoj curi", objašnjava Mijo i dodaje da mu se žena nedavno javila sa lažnog profila na Fejsbuku i pozvala ga u pomoć.

"Mijo, zovi policiju, skrivećki pišem, dao me puno ljudima, uništija me... drogirali su me... Pomozi mi, nije mi dao da idem kući", napisala mu je s profila koji je, kaže Mijo, ugašen pola sata kasnije.

"Daj Bože da je moja Ema živa i zdrava, samo se za to brinem. Ona i ja nismo imali nikakvih problema osim svađa kakve, virujen, ima svaki bračni par. On bi nju možda i pustija, ali se boji jer zna da ga čeka još robije, a onda ako ga prijavi za otmicu i slično, neće izaći do kraja života. A mislin da se više plaši mene nego policije. I neka, zna on šta ga čeka kad se dirnija u moju obitelj. Grizem se već dva miseca, u meni sve kipi gore neko kad neko loži vatru u kominu, pogotovo kad znan koliko se ona boji i šta je sve dosad u životu prošla", kaže Mijo.

On na svom profilu već danima objavljuje "osvetničke" poruke poput ove od 26. novembra: "Od danas živin samo za osvetu onom tko drži moju ženu Emu Topić na silu itd. Ima da ga nema ako ga MUP prvo ne spasi od mene"; "Ima nekom da se grdno napijem krvi zbog žene mi Eme Topić. Bolje bi bilo da ga mater nikada nije rodila."

Alena Novakovića, kog Mijo Francuz optužuje da mu je oteo suprugu, nazivaju "dalmatinskim kraljem prevare". Protiv njega je podignuto više od 100 krivičnih prijava za razne prevare i falsifikate na području Hrvatske. Za njim je prvo Zatvor Zagreb raspisao poternicu jer se nije vratio na robiju posle bolničkog lečenja, ali u međuvremenu je Novaković postao i međunarodni begunac. Zbog krijumčarenja narkotika u Italiji za njim je izdat evropski nalog za hapšenje.

