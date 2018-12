HRVATSKI PROFESOR PRETUKAO DVA UČENIKA: Gađali su me kredom, pa sam izgubio kontrolu! Uradio bih to ponovo da moram!

Kako je ispričao jedan đak, profesor je odlučio da izbaci učenike iz razreda jer su pričali, a onda je došlo i do fizičkog obračuna.

Dragičević je jednog pretukao pred razredom, a drugog je odvukao u svoj kabinet, u kojem ga je udarao uz povike, vređanja i pretnje.

Učenici imaju 16 godina.

"Učenici su pričali i profesor ih je izbacio sa časa. Jednog je uhvatio za vrat pa udario rukom, a onda i nogom. Drugog učenika je na hodniku odvukao u svoj kabinet. Odgurnuo ga je u sto i udarao rukama", ispričao je tinejdžer.

Dragičević kaže da je reagovao tako jer nije imao drugo rešenje. Kaže da sistem ne štiti profesore i da bi opet uradio isto.

"Ja sam odreagovao na način, kad sam ustanovio koji je učenik to uradio, da sam ga gurnuo nogom, da ne kažem, nisam ga povredio. Onda sam ga u kabinetu, nisam ga mlatio, ali sam gurnuo, isto tako drugog učenika. On je pljunuo na sto učenika, pa sam prema obojici primenio isti tretman", rekao je profesor Dragičević.

Njemu je inače ostala godina do penzije. Tvrdi da je još od jeseni taj razred, inače poznat u celoj školi kao problematičan, pokušavao da smiri razgovorom i drugim pedagoškim metodama, ali da je ovoga puta izgubio kontrolu jer su ga gađali kredom.

"Ja sam to uradio i opet bi to uradio d amoram, sram me da sam morao. Mene ne štiti sistem, mene ne štiti uprava škole, direktori su OK, ali sistem nastavnike ne štiti", tvrdi Dragičević.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

Kurir

Autor: Kurir