NALAZI SE NA INTERPOLOVOJ POTERNICI, A HRVATSKA NOVINARKA GA NAŠLA ZA 2 DANA: Ratni zločinac Pero Vincetić se pojavio u emisiji i evo šta je poručio vlastima

Optužnica ga, između ostalog, tereti i za zločine počinjene prema porodici Benković, Marku i njegovoj supruzi Tunde. Za Vincetićem, koji je promenio ime u Marko Vidović, raspisana je Interpolova poternica, a reporterki Emi Branici trebalo je dva dana da ga locira i dogovori intervju s njim.



Pred kamerama Tunde i Marko Benković prisetili su se ratne 1992. godine u Orašju. Vodili su tada restoran i noćni klub, a mislili su da rat neće doći do njih. Jedne noći, govore Benkovići, pripadnici jedinice pod vođstvom Pere Vincetića Konja ušli su u njihov lokal i započeli svoj pohod. Pero Konj i drugi policajac Mato Baotić, kažu Benkovići, odveli su Tunde.

"On je izvadio neki veliki nož i onda stavio ovde na vrat. Onda sam se uplašila najviše kad smo seli u auto i taj Vincetić je zavezao oči. I on je imao kaiš i otkopčao je kaiš i mene naredi da se ja skinem. Normalno, ja to nisam htela, ali već sam drhtala. Iza leđa je došao Vincetić i tako me silovao. Posle su se zamenili", rekla je Tunde pred kamerama emisije "Provereno" i priseća se kako joj je u glavi jedina misao bila hoće li ostati živa. Zatim je, pričaju Benkovići, došao red i na njenog supruga Marka.

"Mučenje, celu noć i drugi dan da priznam gde mi je novac. Kaže on: ja sam ti našao radiostanicu i bićeš ubijen", kaže Marko i ispričao kako je potom više od mesec dana bio zarobljenik, a Tunde je u međuvremenu otkrila da je trudna. Kažu kako im nije rat uništio život, već čovek. Reporterka je potražila kontakt optuženog Pere Vincetića Konja, a on je pristao da se nađe s njom i da izjavu.

"Sve što je istina u tome što navodi bračni par Benković je ta da su naveli svoje ime i prezime tačno, pretpostavljam", tvrdi Pero Konj i kaže kako je apsolutno dostupan hrvatskim vlastima. Govori kako nema od čega da se krije.

"Koga na kraju krajeva zanima moja priča ili priča od bilo koga od nas? Bitno je da smo ratni zločinci, da smo optuženi, da se ima o čemu govoriti. Bitno je da se gledanost podiže, sve je to bitno. Sudbina svih nas koji jesmo pod tim optužnicama, to ne zanima nikoga, jer ako zagrebete malo dublje naići ćete na neke tužne priče, na svakodnevicu, na svakodnevne probleme", govori Pero Vincetić Konj.

Kurir.rs/Provjereno

Foto: Youtube/Profimedia

Kurir

Autor: Kurir