HRVATICE MASOVNO ODLAZE NA ABORTUS U SLOVENIJU: Evo šta se krije iza tog šokantnog trenda

Poslednja tri meseca za 25 odsto se povećao broj Hrvatica koje odlaze na abortus u slovenačke Brežice, grad koji se nalazi blizu granice, jer u Hrvatskoj 60 odsto ginekologa odbija da obavi pobačaj smatrajući da je to u suprotnosti s njihovom savešću.

Prema podacima centra za edukaciju, savetovanje i istraživanje u Sloveniji taj procenat je tri odsto.

Kako se navodi, jedan od razloga je i što se zdravstveni radnici u Sloveniji prema ženama koje dođu na abortus odnose sa poštovanjem, kao i to što u tu zemlju odlaze i žene čija je trudnoća posledica silovanja, dok im u Hrvatskoj u takvim slučajevima odbijaju prekid trudnoće, na koji inače imaju pravo po zakonu, prenosi hrvatski Index.

Ginekolog bolnice u Brežicama Mateja Vukmanič Pohar kaže kako iz Hrvatske dolaze mlađe žene i da nikoga do 12 nedelje trudnoće ne pitaju zašto su se odlučile za to jer je "to njihova lična stvar".

