HULIGANI UPLAŠILI SRPSKE SEZONCE U HRVATSKOJ: Srbi odbijaju da rade po Dalmaciji, idu tamo gde ih vređaju samo VERBALNO

Zbog učestalih incidenata i napada na Srbe u Hrvatskoj, sve je više onih koji se boje doći da rade u tu zemlju. To je Indeksu potvrdio i Petar Dragičević iz Novog Sada koji je već 10 godina vlasnik agencije za zapošljavanje i posreduje pri zapošljavanju Srba u Hrvatskoj.

U razgovoru za Index.hr rekao je da se dosta njegovih radnika boji doći da rade u hotelima i restorane na području Dalmacije, posebno na području Splita, Šibenika i Makarske.

"Ja ih potom smirim jer im objasnim da naša agencija većinom radi samo u Istri, odnosno posreduje pri zapošljavanju u istarskim hotelima i restoranima gde je daleko manje incidenata. Istra nije nacionalistički orijentisana i ljudi većinom insistiraju na odlasku na sezonu u Istru. A uz to je Istra, pogotovo Rovinj i Vrsar, postala popularna među Srbima koji odlaze tamo na letovanje", rekao nam je Petar Dragičević.

Otkrio nam je i da ove godine vlada prilično velik interes među Srbima koji žele da rade u Hrvatskoj.

"Imamo dosta radnika u Hrvatskoj, mi radimo uglavnom Istru i tamo su dosta dobri uslovi, od 700 evra se kreću plate za konobare plus plaćen smeštaj i hrana. Za profesionalne konobare plata je i do 1000 evra, dok dobri kuvari mogu zaraditi oko 1500 evra. Uslovi su dosta bolji nego u Srbiji, iako su sad i u Beogradu i Novom Sadu povećali plate za ugostitelje tako da više nije velika razlika, no za ljude iz unutrašnjosti Srbije je Hrvatska puno bolja opcija", istaknuo je Dragičević.

Na pitanje jesu li njegovi radnici ikad imali problema u Hrvatskoj, rekao je da incidenata ima stalno, ali uglavnom se to odnosilo na verbalne provokacije kakve je i on sam doživeo.

"Kreću s pitanjima otkud vi Srbi ovde, zar vas nismo proterali i tako neka dobacivanja, znaju da ih psuju i govore da su četnici, međutim niko još nije fizički napadnut, a hoće li ove verbalne provokacije prerasti u fizičko nasilje, ne mogu znati. Primećujem da su u pojedinim delovima Hrvatske, odnosno tamo gde je bilo ratnih sukoba, ljudi još uvek zadojeni mržnjom prema Srbima", smatra Dragičević.

Ali poslednji događaj koji se zbio na Braču, kad su huligani napali mlade sezonce jer su mislili da su Srbi, sigurno ne ostavlja dobar utisak na sve one koji još razmišljaju hoće li doći na sezonu u Hrvatsku ili ne. Napadi na Srbe učestali su u Hrvatskoj, a da nam radnici iz Srbije trebaju, potpuno je jasno jer Hrvatskoj već godinama nedostaje radnika na Jadranu pa je primorana da ih uvozi.



Kurir.rs/Index.hr

Foto: Shutterstock

Kurir