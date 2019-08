PREDSEDNIK SNV BORIS MILOŠEVIĆ O POLOŽAJU SRBA U HRVATSKOJ: Biti Srbin u toj zemlji znači nositi lošu etiketu!

On je za RTS rekao i da je SNV podmlađivanjem dobio novu energiju i jedan novi pogled, kao i da se nada da će privući mlade da se jače angažuju.

Položaj Srba u Hrvatskoj je kompleksan, nije jednoznačan i menjao se tokom godina "iz razloga što Srbi u Hrvatskoj žive po celoj Hrvatskoj i onda imamo jednu situaciju u gradovima, to jest urbanim delovima, i jednu situaciju u tim ruralnim, povratničkim krajevima koji su ekonomski, socijalno devastirani i u pogledu infrastrukture, a demografska slika je jako loša", kaže Milošević.

Ukazao je da se sada putem ulaganja evropskih fondova pokušava situacija popraviti, ali da ljudi sporije dolaze do informacija.

Na pitanje da li bi Srbima u Hrvatskoj ikada moglo da bude prihvatljivo da se godišnjica hrvatske vojno-policijske akcije "Oluje" 1995. slavi kao Dan pobede, Milošević kaže da su iskustva Srba traumatična i što se tiče same "Oluja" i celog rata.

Podsetio je da je Srba u Hrvatskoj 1991. godine bilo skoro 600.000, a sada je 400.000 manje.

"Ono što je dobro jesteto da će ta državna proslava i prošle godine i ove godine, prema najavama, biti nekako mirnija. Za razliku od nekih proteklih godina kada smo imali i marševe crnokošuljaša i vikanja 'Za dom spremni' i neki govori su upućivali direktne pretnje. Toga prošle godine nije bilo, to je dobro, a najave su da neće biti ni ove godine", rekao je Milošević.

Ukazao je da bi bilo dobro kada bi postigli neku vrstu zajednickog komemorisanja i obeležavanja tog događaja.

"Kada bi se uvažili i naši pogledi i naši stavovi u pogledu i 'Oluje' i njenih posledica", dodao je Miloševic.

Govoreći o tome kakvu poruku šalje Srbima u Hrvatskoj to što se gradonacelnih Vukovara Ivan Penava usprotivio široj upotrebi ćirilice, Miloševic naglašava da je to definitivno loša poruka.

"Ćirilica je simbol Srba i ako kažete da je jedan simbol nepoželjan, ako vi njega etiketirate kao agresorski, zločinački, da on vređa osećaje Hrvata - onda to definitivno nije dobar početak za dijalog, to nije dobar početak ni za šta", kaže Miloševic.

Naveo je da je činjenica da je u Vukovaru svaki treći građanin Srbin. "Gradonačelnik Penava nije samo gradonačelnik Hrvata i onih ljudi koji su glasali za njega, već je gradonačelnih svih građana, svih onih koji žive u Vukovaru. On je dužan kao gradonačelnik da brine o svim svojim građanima", podsetio je Milošević.

Mi kao zajednica očekujemo odgovorno ponašanje, očekujemo da neće biti dizanja tenzija, rekao je Milošević i dodao da očekuju i poštovanje Ustava, ustavnog zakona i poštovanje odluka Ustavnog suda.

Na pitanje kome smeta Srpsko narodno veće, Miloševic kaže da jednom delu društva jednostavno smeta.

"Tu imamo jednu situaciju da jednom delu društva jednostavno smetamo i da nas na bilo koji način žele eliminisati, a mi zapravo želimo biti glas onih čiji se glas zapravo ne bi čuo da nas nema", zaključio je predsednik SNV.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Printscreen/Youtube

Kurir