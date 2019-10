DVE ŽENE OTKRILE NA PROTESTU U ČAKOVCU DA SU SILOVANE: Imala sam 9 godina, svašta mi je radio! Život mi je uništen, ali sada sam odlučila sve da ispričam

Podsetimo, hrvatsku javnost je potresao slučaj grupnog silovanja maloletnice iz Zadra, posebno kada je sudija osumnjičene mladiće pustio na slobodu. Tim povodom, širom zemlje organizovani su protesti zbog neprimerenih sudskih odluka, a ispred Opštinskog suda u Čakovcu, bile su i žene koje su svima ispričale kakve užase su doživele.

Suzana Grašić iz Čakovca rekla je kako ovu priču nikome nije do sada ispričala, a nosi je od svoje devete godine.

"Bila sam tokom praznika kod tetke koja me nije pustila da idem da se igram kod drugarice, pa sam pobegla. Na putu do nje prolazila sam kroz nasad kukuruza i jedan čovek je iskočio i uhvatio me. Odveo me dublje u kukuruz i tamo se dogodilo silovanje. Svašta mi je radio. Nisam nikome to govorila ni majci, ne znam zbog čega, ali su nešto naslutili. Plakala sam, zatvarala se u sobu, imala sam noćne more. Sad sam nakon svega toga i nakon toliko vremena odlučila da to ispričam. Odlučila sam, jer moram da se toga oslobodim, s tim više ne mogu da živim. Nisam nikada prijavila policiji čoveka koga nisam znala, od panike nisam zapamtila lice, samo znam da je bio stariji. Život mi je uništen", rekla je.

Alenka Fuček iz Turčišća je takođe podelila sa svima svoju potresnu priču.

"Bila sam silovana pre mesec dana, još me sve boli. Institucije koje bi trebalo da nas zaštite to ne rade. Taj životinjski čin je zaista trauma za svaku ženu, ali devojčice. Nekome kome veruješ počini zločin i to je strašno. Društvo okreće glavu i tome mora doći kraj. Uvek je u pravu muškarac, a moj silovatelj je jak i nisam mogla ništa da učinim. Psihički sam gotovo obolela. Uvek se krivi žena. To što prolazimo treba najstrože kazniti. Do sada nisam prijavila silovanje, jer me sramota. Ono što je meni moj prijatelj uradio, nikome ne bi poželela. Rekla sam mu da ću ga prijaviti i to ću sada konačno uraditi", rekla je.

Obe žene danas su bile u teškom psihičkom stanju, ali su skupile dovoljno hrabrosti da istupe javno i time pozvale sve žene ili devojčice koje skrivaju slične nemile traume.

