PRIVATNE STVARI ĆE OSTATI U MOM DOMENU: Milanović i dalje ne otkriva da li je glasao na parlamentarnim izborima

Milanović, bivši čelnik Socijaldemokratske partije, i pre izbora je rekao da možda neće glasati i da će biti neutralan.

Milanović, koji se u Beču sastao s austrijskim i slovenačkim kolegama, rekao je novinarima da je izlazak na izbore njegova privatna stvar.

"Od mene ćete uvek čuti stav o idejama, odnosima u društvu, o vrednostima. To sam radio kao političar poslednjih petnaest godina, to radim kao predsednik, to sam najavio u svojoj kampanji i to provodim", izjavio je.

"Ali privatne stvari, jesam li se za nekog lično opredelio i ko je taj, to će ostati u mom domenu i toga ću se držati kao predsednik, posebno kada su u pitanju parlamentarni izbori", rekao je Milanović, prenela je Hina.

Dodao je da kao predsednik ima problem: "Na mene se vrši pritisak da se za nekog opredelim, a onda ćutim o tome".

Komentirajući uverljivu pobedu konzervativnog HDZ-a rekao je da mu je drago da je "rezultat jasan".

"Time će se moja uloga krajnje pojednostaviti i svesti samo na tehničku, umesto da bude delikatna kao u slučaju da su se ponovile okolnosti nakon izbora iz 2016. godine", rekao je Milanović.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir