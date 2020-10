PLENKOVIĆ REKAO MILANOVIĆU DA JE ŠMRKAVAC, PREDSEDNIK ODGOVORIO: Ja nemam ni novca za kokain

Upitan da prokomentariše izjavu premijera Plenkovića da je on pre četiri godine sejao mržnju, Milanović je rekao: "Kako sam ja to 2016. posejao mržnju i agresiju? Ja želim da znam to da mogu da se izvinim".

Na pitanje zašto ga je premijer nazvao "piromanom i vatrogascem", hrvatski predsednik je rekao:

foto: EPA/ANTONIO BAT

"On je dosta vremena proveo na kroasanima u Briselu i Parizu pa verovatno teže smišlja dosetke, ali moramo da se nasmejemo. To znači da me smatra odgovornim za taj napad. To su užasno teške optužbe. Mi se ne prepucavamo, ja nudim ograničena rešenja, a premijer se ponaša kao herojski zec koji je smislio da sazove Koordinaciju nacionalne bezbednosti, koja je neko paratelo, smišljeno za vreme mandata bivše predsednice, valjda samo zato da Kolinda ne sedi na njemu", kazao je predsednik pa dodao: "Premijer je, kazavši da sam 54-godišnji šmrkavac, aludirao da sam ja kokainski zavisnik. To je inspiracija iz septičke jame interneta. Ja imam problema sa disajnim putevima, imam alergije, ali spominjati tako nešto može samo jedan 'lou lajf'. Ja za kokain nemam ni novca".

Milanović se prilično oštro osvrnuo i na ministra Tomislava Ćorića.

"Taj "mađarski potrčko" će meni da deli lekcije? Pa on prvo sve javlja Mađarima, a tek onda nama. Ćorić je 2012. bio docent na Ekonomskom fakultetu i njegov CV se tada preko Davora Bernardića našao na mom stolu. Hteo je unapređenje, ali ja takve došljake nisam primao. Pa se onda uvalio u HDZ. Zato sam ja za Plenkovića Milanović, a za Ćorića "gospodin predsednik hrvatske republike", kazao je Milanović.

