NA BANIJI ĆE RETKO KO PREŽIVETI ZIMU: Srpkinja ponovo zamenica gradonačenika rekla jezivo predviđanje za ovo devastirano područje

Branka je postala lice pomoći nakon zemljotresa u Banjaluci nakon što je njena inicijativa Narod za ljude pokrenula akciju pomoći stanovnicima kada gradska vlast HDZ-a to nije mogla učiniti.

Preko Branke upoznali smo i gradonačelnika HDZ-a Gline Stjepana Kostanjevića, čoveka koji je, najblaže rečeno, nestao nakon zemljotresa.

Građani su se toga setili, pa je HDZ-ovac sada treći na tabeli, iza nezavisnih Ivana Jankovića i Radomira Lončarevića, koji ulaze u drugi krug trke za gradonačelnika.Država otežava rekonstrukciju komplikovanim i sporim procedurama.

Dodaje da su joj prioriteti ostali isti kao i pre izbora - obnova oštećenih zgrada i pomoć stanovništvu.

"Nadam se da će za dve nedelje biti izabran gradonačelnik koji želi da sarađuje. Naše udruženje Ljudi za ljude ima puno kapaciteta, ceo svet nam se pridružio za obnovu. Prvo što moramo da uradimo je da napravimo kuće, kako bismo pružili bar malo humaniji život starijim osobama koje neće biti obnovljene. Malo ko će moći da preživi zimu u kontejnerima. Država je spora, rekonstrukcija spora ", dodaje Bakšić Mitić.

A obnavljanje je otežano snažnom procedurom i papirologijom.

Deca imaju problema sa Internetom i predavanjima na mreži "Da bi ljudi dobili povrat novca za studiju, prvo moraju platiti inženjeru koji će ga izraditi, cijene su od četiri do 12 hiljada kuna. Odakle im to? Ko će im dati taj novac? Da dobiju sredstva države za dimnjak, prvo moraju da naprave studiju za rušenje dimnjaka. Pa to nema nigde na svetu. Stručnjaci moraju ponovo na teren, znate koliko smo zemljotresa imali kasnije. Rekonstrukcija mora započeti , nemamo vremena ", apelovao je zamenik gradonačelnika.

Nada se da će budući gradonačelnik, ma ko on bio, početi da rešava probleme stanovništva.

"Još uvek se suočavamo sa problemom pijaće vode, loših puteva. Jedan deo grada nema mobilni signal, a tamo imamo i decu koja idu u školu, u 21. veku to ne bi trebalo da predstavlja problem."

