NEMA VIŠE BOLOVANAJA O TROŠKU DRŽAVE: Hrvati spremaju korenitu promenu zdravstvenog sistema, evo šta kažu pacijenti!

Ovo je izazvalo ogorčenje među udruženjima pacijenata, koja kažu da će naštetiti pacijentima.

Jasna Karačić, predsednica Hrvatskog udruženja za promicanje prava pacijenata, komentirala je za Indek da je ovaj prijedlog "autoritarni način lečenja osiguranja od bolesti, koji je vrlo diskriminatoran".

"Ova situacija samo potvrđuje da HZZO ne radi ništa u korist svojih osiguranika. A imamo i realne pokazatelje jer se većina pritužbi pacijenata odnosi na prava iz osiguranja, odnosno prava osiguranika. a. Sada osnovne stvari koje su značile pacijent bezbednosti, kao što su bolovanje i porodiljsko odsustvo, ukidaju se“, rekao je Karačić.

On navodi da je potpuno nevjerovatno obavještavati javnost da naknade neće snositi HZZO, a da se jasno ne odredi ko će snositi taj trošak. On ističe da su ove stavke nepotpune i dodaje da unose nemir za pacijente i poslodavce. To, kaže, sigurno nije praksa u drugim zemljama EU na koje se pozivaju.

"U Hrvatskoj postoji problem i zloupotreba bolovanja, čega moramo biti svjesni, pa upravo zbog neodgovornih pojedinaca stradaju nevini pacijenti kojima se često oduzimaju prava kada im je najpotrebnije. zla maćeha koja će kažnjavaju sve po redu. Kada shvate da bolest i medicina nisu crno-beli svet i prošire perspektivu nadzora, moći će da služe pacijentima za njihovo zdravlje“, kaže Karačić.

Ona je naglasila da Ministarstvo zdravlja, ako zaista brine o pacijentima, ne treba da podržava „autoritaran način lečenja osiguranja od bolesti, koji je veoma diskriminatorski, već da se zalaže za osnovna ljudska prava jednog pacijenta u zdravstvenom sistemu”.

Ivica Belina, predsednik Koalicije udruženja u zdravstvu, ne veruje da je plan za ovakav predlog zdravstvene reforme da se troškovi bolovanja prebace isključivo na poslodavce.

"Treba sve detaljno isplanirati i, ovako rečeno, nećemo naplaćivati ​​HZZO bez jasnog plana ko će finansirati bolovanje. Zaista nema smisla pričati. Ako se trošak prebaci na poslodavca, onda će ljudi biti dovedeni u situaciju da budu bolesni što je duže moguće“, rekao je Belina za Index.

Ističe da će to ostaviti posledice na njih same, ali i na okolinu. Pita se kako je predlog uopšte zamišljen bez obrazloženja, navodeći da sve to nema smisla.

Upitan da li misli da je to način da se izbegne lažno bolovanje, on je rekao da postoje i drugi načini za rešavanje takvog problema.

"Lažna bolovanja treba izbegavati čestim proverama, proverom dokumentacije po osnovu bolovanja, a ne kažnjavanjem onih kojima je bolovanje zaista potrebno. Tako da zbog jedni uzimaju bolovanje radi kamate, ne smeju biti ugroženi drugi kojima je bolovanje zaista potrebno. ", Rekla je Belina.

Poenta svega je, kaže, da neko treba da plati bolovanje.

"Koga god da prebacite trošak će kontrolisati opravdanost bolovanja. Ako je ovo problem, onda bi trebalo revidirati dosadašnji način kontrole bolovanja. Generalno, bolovanje kao takvo, kao i porodiljsko odsustvo je odlično finansijski teret HZZO-a, da se taj dio pokriva i da zaposleni plaćaju bolovanje”, rekao je Belina.

Jedina dobra stvar u svemu je, kaže, to što su to za sada samo predlozi.

„Jedini na koga bi mogao da se prebaci trošak bolovanja je poslodavac i Ministarstvo rada, penzijskog sistema, porodice i socijalne politike, ali je pitanje da li imaju kapaciteta i mogućnosti, a mislim da nemaju. Dozvolite da se neki konstruktivni predlozi više pojavljuju", zaključila je Belina.

Kurir.rs/Net.hr