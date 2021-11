MILANOVIĆ PORUČIO BEČU: Sad će moja kancelarija da zove austrijskog ambasadora na razgovor! Palo izvinjenje zbog izjave od fašizmu

Hrvatski predsednik Zoran Milanović nastavio je oštru retoriku pred kasarnom u Našicama, u kojoj je uprkos pozivu vojske medijima bio zabranjen ulazak zbog njegovog novog sukoba sa ministrom odbrane mariom Banožićem. Međutim, glvna tema je bila i Austrija i nedavna njegova izjava da su mere protiv koronavirusa u Austriji fašizam.

"Dakle, ove odluke ne donosi nikakva nauka nije nikakva zavera, nikakav pakleni plan da nas se uništi... Ovo je impuls koji od nekud dolazi. Austrijski predsednik je moj prijatelj, izvinjavam se na izjavi o tome da se tamo događa fašizam. On je liberalan i zemlja koja njega takvog liberalnog i zelenog izabere ne može biti fašistička. Ali neki političari se ponašaju inertno, sporo razmišljaju, kao Bosut su, to se tako kaže kad je neko spor", rekao je on.

Za novi lokdaun koji je danas krenuo u Austriji rekao je:

"To je užas, katastrofa! Apsolutno mislim da smo mi u tome pametniji od Austrijanaca i mislim da su švedske vlasti puno pametnije od njih", rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na to što je zbog njegove izjave o fašizmu u Austriji na razgovor bio pozvan hrvatski ambasador. Kazao je da će sad njegova kancelarija zvati austrijskog ambasadora

Kurir.rs/Index.hr