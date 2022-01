PUHOVSKI O UVOĐENJU EVRA: Hrvatska se rešava kune, poslednjeg pravog ustaškog simbola

"Nema potrebe, baš se radujem što ću se rešiti posljednjeg pravog ustaškog simbola, a to je bila kuna. Bio je to mnogo više ustaški simbol nego pozdrav Za dom spremni i veoma sam srećan što ćemo ga se rešiti ", rekao je on. Nikada nije postojao osim u ustaškom periodu“, dodao je on. Da li će Hrvatska uvođenjem kune izgubiti deo suvereniteta, Puhovski je rekao da neće.

Mislim da nije jer je kuna ionako bila vezana za evro, odluke su se donosile na drugom mestu, a Hrvatska nije mogla biti monetarni suveren, to je samo loša šala. Reč je o simbolima, odnosno da je to postalo deo ljudi - objasnio je on i prokomentarisao očekivanu inflaciju.

" Čini mi se nemogućim da nema elementa inflacije jer gde god su neka preračunavanja, neko će se negde zatresti, ali mislim da će to proći za nekoliko meseci. Ne zaboravimo da je jedan dinar kada je uvedena kuna vredeo 4,44 kune, a brzo je pao na 3,7 kuna i niko nije bio iznenađen", zaključuje on.

Kurir.rs/Večernji list