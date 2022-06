GRAD VELIČINE ORAHA NAPRAVIO HAOS U HRVATSKOJ: Nezapamćeno nevreme, vetar čupao drveće, nanosi leda i do 70 cm (FOTO, VIDEO)

Gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek izjavio je za Hinu kako je nepogoda koja je zadesila njegov grad užasna i da je punih pet minuta padao grad veličine od oraha do lešnika.

foto: Youtube/Severe World Weather

- Šteta na usevima i vinogradima je sigurno 100-postotna i nemam reči kojim bih ovo opisao. Prave razmere štete ćemo videti ujutro, rekao je Brlek. Naglasio je da još uvek nema potpune informacije, ali da su najverojatnije stradali i automobili. Ima dojava i da je poplavljen određeni broj podruma na području Klanjca.

Prema informacijama iz Županijskog centra 112, na području opštine Zagorska Sela takođe je padao grad veličine lešnika i oraha, ali zasad nema dojava o štetama na objektima. Nevreme je zahvatilo i Veliko Trgovišće, Stubičke Toplice, kao i Oroslavje.

foto: Youtube/Severe World Weather

Gradonačelnik tog grada Viktor Šimunić u obilasku je terena. Potvrdio je za Hinu da je grad padao oko 10 minuta i da se ceo grad beli.

Načelnik Kumrovca: Katastrofa! Na mestima ima i nanosa grada visine do 70 centimetara

Slično je i na području Kumrovca. Načelnik Robert Šplajt nazvao je situaciju pravom katastrofom.

foto: Youtube/Severe World Weather

- Stanje je katastrofa. Gore ne može da bude. Ovo u životu nisam doživeo. Još uvek imamo grada na uolici. U nekim mestima i do 10 cm. Čekamo ralicu da razgrne, na ulici je kolaps, automobili stoje. U nekim mestima bilo je nanosa i do 70 cm grada. Mislim da poljoprivreda, vinogradi, ratarstvo, da to možemo da zaboravimo i da je grad uspeo sve da uništi, izjavio je Šplajt.

foto: Youtube/Severe World Weather

Načelnica Zagorskih Sela Ksenija Krivec Jurak za isti je portal rekla da je situacija loša, a šteta velika.

Zbog katastrofe koja je pogodila Krapinsko-zagorsku županiju, @AndrejPlenkovic razgovarao je sa županom Kolarom, gradonačelnikom Krapine Gregurovićem i čelnicima pogođenih područja. @marvuckovic ujutro će posjetiti županiju. @VladaRH će žurno pružiti pomoć u saniranju šteta. pic.twitter.com/pezn0PGleJ — Marko Milić (@HrMarkom) June 2, 2022

Nevreme i u Zagrebu, delovi Ozlja ostali bez struje, u Karlovcu oluja čupala stabla

Nevreme je juče kasno uveče pogodilo i Zagreb i okolinu. Munje su parale nebo, pala je jaka kiša i duvao je snažan vetar. U Zagrebu je u Vukovarskoj ulici stablo palo na automobil, a na više lokacija u gradu bilo je porušenih stabala. Nevreme je pogodilo i Karlovac, gde je pao grad.

Kurir.rs/Index.hr