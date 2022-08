HRVATSKA RATNA MORNARICA O RUSKIM BRODOVIMA U JADRANSKOM MORU: Nisu ušli u naše vode, nije bilo potrebe da reagujemo!

Nedavna priča o ruskim brodovima u Jadranskom moru se i dalje ne stišava, nego naprotiv je tek eksplodirala, pa se svakog dana nadograđuje prvo tezom ko je koga pratio, a onda i da su ruska fregata i razarač navodno pokušali da blokiraju nosač aviona USS Hari Truman. Sada se oglasilo i Hrvatsko ministarstvo odbrane.

Prema rekonstrukciji talijanskog dnevnika, 22. jula ruski brodovi blokirali su ulazno-izlaznu rutu iz Jadranskog mora kako bi pokušali sprečiti kretanje američkog nosača aviona. Ovo je dovelo do ogromnog rasta napetosti i niza manevara NATO-a i ruskih brodova na tom području.

La Repubblica u svojoj rekonstrukciji događaja piše da su na ruske poteze u Jadranu odmah reagovali NATO komandanti koji su želeli pokazati da se neće odreći kontrole nad prolazom iz Jonskog u Jadransko more. Krajem jula ruska krstarica Varyag bila je manje od 100 kilometara udaljena od američke krstarice Forest Šerman.

Po pisanju La Republike Trumanu su se pridružili NATO brodovi iz Turske, Grčke, Italije, Španije i SAD-a i 25. jula formirali kvadrat oko nosača aviona, piše talijanski dnevnik. Dodaju da je i 31. jula Global Hawk, jedan od najvećih američkih špijunskih aviona, satima patrolirao iznad Jonskog mora.

Hrvatski sajt Index.hr je poslao pitanje MORH-u o tome je li upoznat s aktivnostima ruskih i NATO-ovih brodova na Jadranu. Evo šta su rekli:

"Hrvatska kontinuirano prati i nadzire situaciju i u kontaktu je sa saveznicima i partnerima. Preko Mornaričkog operativnog središta Hrvatska ratna mornarica prati situaciju na Jadranskom moru, posebno u zoni svoje odgovornosti. To se pre svega odnosi na plovidbu brodova stranih ratnih mornarica. U sl

Temeljem navedenog, komanda HRM-a upoznato je sa prisutnošću, to jest, plovidbom brodova Ruske federacije Jadranskim morem. S obzirom na to da nije uočen ulazak brodova u teritorijalno more Republike Hrvatske, nije bilo ni razloga za reagovanje", rekli su iz MORH-a za Index.

