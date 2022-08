BIZARAN OGLAS ZA KUĆU U VUKOVARU: Cena je viša jer u naselju žive samo Hrvati? Ovako vlasnik pravda svoj potez

Koliko vredi kuća u Vukovaru u naselju čiji su stanovnici "skoro u potpunosti Hrvati"? Podiže li to njenu tržišnu vrednost za 10, 20 odsto, ili čak više, u odnosu na kuće u naseljima u kojima je nacionalni sastav stanovnika takav da tu "skoro u potpunosti" nisu Hrvati?

Sudeći po oglasu objavljenom na Fejsbuk servisu Marketplace, gde se prodaje sve i svašta, a na kojem je oglašena prodaja kuće u vukovarskom naselju Mitnica, čini se kako taj podatak nije nevažan.

Kuća od 118 m², s dvorištem od 385 m² na kojem se nalazi i pomoćni objekat veličine 25 m² prodaje se za 525.000 kuna (oko 70.000 evra), što je za prilike na vukovarskom tržištu nekretnina prilično visoka cena. Tim pre što je kuća tek delimično uređena, što je potrebno krečenje i gletovanje zidova, u kupatilu nužna zamena keramike i sanitarija, dok potkrovlje i podrum nisu uređeni.

Skoro 600 evra po kvadratu

Uz to, na terasi treba zameniti keramiku, jer je postojeća dotrajala, a ni onaj pomoćni objekat od 25 kvadrata nema upotrebnu dozvolu. Ali zato kuća u vukovarskoj ulici Fabijana Šovagovića, u naselju Mitnica, na istočnom delu ima veliku terasu koja obezbeđuje, kako ističe njen vlasnik, "mir i privatnost za predivne jutarnje kafice i hladovinu za opuštena popodnevna druženja".

Ipak, šta je to što cenu kvadratnog metra nedovršene kuće podiže na gotovo 600 evra po kvadratnom metru? Da li je to podatak da su u okruženju stanovnici "skoro u potpunosti Hrvati"?

"Ima par kuća u kojima žive Srbi"

Portal Telegram.hr kontaktirao je Marijana Š., osobu koja je oglasila kuću na prodaju, uvodno se raspitavši o potrebnim ulaganjima i saznali da u njoj niko ne živi i da je poslednjih godina korišćena isključivo kao vikendica u koju se povremeno svraćalo.

Na upit zašto je naveo kako su stanovnici naselja Mitnica gotovo u potpunosti Hrvati rekao je: "Realno, to je važno zbog mog tasta i tašte, ličnog mira, meni to nije važno, ali tim ljudima dole na neki način jeste, jer su tamo podeljena naselja.

U Mitnici su uglavnom Hrvati, mada ima nekoliko kuća u kojima žive Srbi, ali načelno, oni imaju nekakav suživot, ali znate kakva je tamo politika. Naveo sam to samo zato da se zna, mada lično s tim nemam nikakav problem”.

"To nije diskriminacija nego informacija"

Na primedbu kako na Fejsbuk stranici Marketplace-a stoji poziv posetiocima stranice da prijave oglas ako smatraju da diskriminiše ljude, i da novinare pomenutog portala zanima da li misli da je njegova ponuda diskriminatorska, sagovornik kaže:

- To nije diskriminacija, to je samo informacija. Nismo rekli da kuću nećemo prodati ni Srbinu, ni Bosancu ni Muslimanu. Kuću ću prodati onom ko će mi dati najviše para. Meni lično to nije bitno, ali ljudima dole emotivno je to važno i ja poštujem taj deo s obzirom na pijetet prema Vukovaru i sve što se tamo dogodilo, kaže vlasnik oglasa i dodaje:

- S obzirom na to da ste vi novinar sigurno znate da tamo još uvek postoji veliki problem oko razdvajanja. Meni je lično glupo da srpska deca ulaze na jedna vrata vrtića, a Hrvatska na druga, što u budućnosti može stvarati samo problem, ali ni vi ni ja nismo kreatori politike. Ipak, ne smatram da sam bilo koga na bilo koji način povredio time što sam napisao da u vukovarskom naselju Mitnica gotovo u potpunosti žive Hrvati.

Novinari hrvatskog portala su pogledali cene kuća u ostalim vukovarskim četvrtima pa se uverili kako se kuća u naselju Slavija, oko kilometar dalje od Mitnice, gde etnički sastav stanovništva nije tako homogen, odnosno gde stanovnici nisu ”skoro u potpunosti Hrvati”, prodaje po značajno nižoj ceni.

Tako kvadratni metar sasvim uređene i potpuno nameštene kuće veličine 204 kvadratna metra, sa dva kupatila (u jednoj je kada sa hidromasažom) i otvorenim bazenom i okućnicom od 500 m², u naselju Slavija, stoji oko 440 evra po kvadratnom metru.

