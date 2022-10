ŽESTOK SUKOB PREDSEDNIKA I PREMIJERA HRVATSKE ZBOG UKRAJINE! Plenković: Zgrožen sam! Milanović: Zgrožen sam što je on kralj lopova

Vlada i kancelarija predsednika Hrvatske u novom su sukobu, ovaj put zbog hrvatske pozicije u ukrajinskom ratu.

Vlada je preko ministra spoljnih poslova Gordana Grlića Radmana u ponedeljak u Luksemburgu ponudila da će biti domaćin obuke najmanje 15.000 ukrajinskih vojnika u sklopu Misije Evropske unije.

"U okviru postojećih obuka spremni smo primiti strane polaznike, a sve u skladu s planovima i zakonskim procedurama", stoji u odgovoru Ministarstva odbrane na upit je li ova zemlja ponudila da u svojim vojnim objektima obučava ukrajinske vojnike. To je prva službena potvrda informacije da je, uz Nemačku i Poljsku, i Hrvatska na sastanku ministara u Luksemburgu ponudila da će biti domaćin obuke ukrajinskih vojnika.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da će kao vrhovni komandant biti protiv ideje da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici.

To bi, kako kaže, značilo dovođenje rata u Hrvatsku.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je zgrožen reakcijom predsednika Zorana Milanovića i, kako je rekao, njegovih trabanata na izraženu spremnost da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici.

On je u obraćanju javnosti na otvorenom delu sednice vlade rekao da je zgrožen reakcijama predsednika Republike, a još više njegovih trabanata po saboru, koji iskazuju svoje proruske stavove.

- Ovde se ne radi ni o kakvom ulasku Hrvatske u rat, niti o bilo kakvom dolasku rata u Hrvatsku, već se radi o politici Hrvatske u okviru širih aktivnosti kroz misiju pomoći treniranja instruktora - rekao je Plenković.

foto: Facebook video prtscr / Index.hr

Podsetio je da je juče podnoseći godišnji izveštaj vlade o stanju države i nacije govorio o dronovima kamikazama koji padaju po Kijevu, a ovde se, kaže, začuđena ekipa koja nije bila spremna da digne ruku za deklaraciju o Ukrajini pre 24. februara i danas isčuđava.

- To su činjenice. I zato je važno da Hrvatska, baš Hrvatska, koja bolje nego iko razume šta se događa u Ukrajini, bude na pravoj strani. Vlada će uvek biti na pravoj strani istorije i prava i morala - rekao je Plenković.

Rekao je i da će njegova vlada nastaviti da daje snažnu podršku Ukrajini.

- Zadovoljni smo što će prvi parlamentarni sastanak Krimske platforme biti održan upravo ovde u NSK-u, na kojemu će biti predsednik Sabora, Gordan Jandroković, Stefan Čuk, Nansi Pelosi...To Hrvatsku pozicionira gde smo u kontekstu kršenja ljudskih prava - rekao je Plenković.

Rekao je i da bi voleo da se hrvatska javnost priseti da zvanični Zagreb odlukama vlade vojno podržava Ukrajinu već mesecima. "Ako je to neko od ovih sabotera i proruskih političara u Hrvatskoj zaboravio, voleo bih da to osvesti. Drugo, treba malo pojasniti o čemu se radi. EU je u procesu osnivanja misije pomoći Ukrajini. Ministar Grlić Radman je s još 20 drugih ministara izrazio spremnost da Hrvatska učestvuje u obuci ukrajinskih vojnika. Uz RH još je 12 zemalja izrazilo spremnost da ta obuka bude na njihovim teritorijama", rekao je Plenković, preneli su hrvatski mediji.

Predsednik Zoran Milanović ponovio je stav da Hrvatska neće učestvovati u obuci ukrajinskih vojnika, jer on to kao vrhovni komandant neće dozvoliti i poručio da "hrvatski vojnici nisu obučeni da bi vodili tuđe ratove".

- Ovaj rat nije u našem dvorištu. To (Ukrajina) je zemlja u ratu. Ja neću dopustiti da šačica šarlatana, kojima su samo njihovi interesi bitni, Hrvatsku uvlači u bilo šta osim u ono što je potrebno. Ja ovde branim hrvatsku mladost - rekao je Milanović novinarima u Splitu.

"Ponašamo se civilizovano, to je sve", rekao je hrvatski predsednik i dodao da "ako ovo kod njih nije rat, onda ni Hrvatska nije bila u ratu".

- Ovaj rat nije nikad objavljen, ali je rat koji je vojnički izazvala Rusija, a Zapad se formirao u svemu osim u tome da šalju ljude - rekao je Milanović povodom pisanja "Politika" da se Hrvatska ponudila da bude domaćin obuke ukrajinskih vojnika.

Ponovio je da dok je on vrhovni komandant Hrvatska u ovom ratu neće učestvovati.

Zoran Milanović foto: Printscreen/Twitter

Komentarišući informacije da će Hrvatska Ukrajini pokloniti 14 helikoptera, Milanović je upitao šta će Zagreb dobiti za uzvrat.

- To košta. Traže moje mišljenje, a o tome ne odlučujem. Od mene nećeš dobiti pro forma mišljenje dok mi o tome ne daš sve podatke - naglasio je.

Ističe da mu je jasno da se može dogoditi da ga parlament nadglasa dvotrećinskom većinom o tom pitanju.

- Teoretski je to moguće, ali na meni je da upozorim na retardiranost takve politike. Ko glasa za to, za mene nije normalan. Ukoliko hrvatski instruktori, koje nemamo ni za sebe, krenu učiti veštinama Ukrajince koji već mesecima krvavo ratuju i imaju znanje veće od Amerikanaca bilo gđe, tu govorim o smislu ove parade. To je farsa. Politički gledano, ne želim da se Hrvatska vojska aktivno veže s tim - jasan je Milanović.

foto: EPA/Atef Safadi

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenovića da je zgrožen njegovim stavom o obučavanju ukrajinske vojske u Hrvatskoj.

- Zgroženost ucveljene babe. Ja sam zgrožen što je on kralj lopova, a on je zgrožen time što sam rekao da neću dopustiti da Hrvatsku uvuče u rat. Ionako smo već u ratu preko NATO-a s Rusijom. Ta pitanja oko toga ko je ruski čovek, ja sam rekao gde je to naučio, a u ovoj situaciji je to opasno. Jesam li ja Rusiji predao Agrokor ili Plenković. Ko je tu onda ruski čovek - upitao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

Na pitanje da komentariše pisanje ruskih medija o njegovom neslaganju da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj, Milanović je rekao: "Rusi neka pišu šta žele. Ja gledam hrvatski interes....Rat se vodi na teritoriji treće države, koja nije članica NATO-a, novcem i opremom, te sredstvima dvieju najvećih članica NATO-a, ali i ostalih. I dalje od toga neće moći".

Milanović se novinarima obratio u Splitu, gde je učestvovao na sednici Ekonomskog saveta na temu "Analiza ekonomske situacije u 2022. u Republici Hrvatskoj i očekivani ekonomski trendovi u sledećoj godini".

Parlamentarna opozicija saglasna je sa stavom Milanovića o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Kurir.rs/Blic