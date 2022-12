VUKOVAR IZBACIO ĆIRILICU: Epilog desetogodišnjog SRAMNOG nasilja nad srpskim jezikom!

Gradsko veće Vukovara donelo je odluku o izmenama gradskog statuta kojima se brišu odredbe o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma, te stavilo van snage odluku o ostvarivanju ravnopravne upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Vukovara.

Odluka o izbacivanju ćirilice i srpskog jezika iz službene upotrebe doneta je na osnovu rezultata popisa stanovništva u Hrvatskoj, kojim je utvrđeno da u Vukovaru živi 29,73 odsto Srba, a za status službenog jezika potrebno je da ih bude jedna trećina.

Predsednik Demokratskog saveza Srba Srđan Milaković, inače bivši zamenik gradonačelnika Vukovara, rekao je kako je to „poklon vukovarskim Srbima na kraju godine od političke garniture na čelu sa gradonačelnikom Penavom“.

- Ovim je okončano desetogodišnje nasilje nad ćirilicom i srpskim jezikom, a u tom periodu su razna državna tela učinila sve da do primene ovog prava srpske zajednice nikada ni ne dođe. Popis stanovništva 2021. čekao se kao spasonosno rešenje u nadi da će Srba u Vukovaru biti manje. Iako je popis pokazao procenat zastupljenosti srpske zajednice od gotovo 30 odsto – nikome ni na pamet nije palo da se ovo pravo srpske zajednice u Vukovaru zadrži - rekao je Milaković.

On je citirao i jednog od većnika Vukovara, koji je na sednici rekao kako „mi ne moramo menjati statut i ukinuti ovo pravo, ali hoćemo“.

- Tako to izgleda kada primena prava zavisi od onoga ko je na vlasti, a priznaje samo silu - rekao je Milaković.

On je dodao kako je, na žalost, to još jedna od mnogih poruka srpskoj nacionalnoj manjini od strane politike i institucija u Republici Hrvatskoj da se prava koja su joj zakonom zagarantovana primenjuju na „kašičicu“ i od slučaja do slučaja, a da pravne zaštite pred institucijama u Republici Hrvatskoj nema.

- Iako Republika Hrvatska ulazi u sve jaču integraciju sa Evropskom unijom ipak u civilizacijskom smislu, u poštovanju ljudskih prava ne pokazuje da tu i pripada. Svi znamo da ovo pravo koje je sada ukinuto nikada stvarno nije ni zaživelo. Ali to je simbolika koja pokazuje odnos institucija prema pripadnicima jedne degradirane, ratom i politikom opustošene zajednice i pravima koje ona ima. A taj odnos je takav da sigurno neće obnoviti poverenje. Što se srpskog jezika i ćiriličnog pisma tiče, to nam ipak niko ne može oduzeti - kazao je Milaković.

