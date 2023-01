SRBI SU URADILI SVE DA DOĐE DO OTOPLJAVANJA ODNOSA, OSTALO JE NA HRVATIMA! Štrbac: Poruke Radmana Grlića su dovele do svega ovoga

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zajedno sa ministrom za ljudska prava Tomislavom Žigmanovim prisustvovaće danas Božićnom prijemu koji priređuje Srpsko narodno vijeće u Zagrebu, a na kojem se očekuje i prisustvo predstavnika državnog vrha Hrvatske.

Nameru je izrazila Vlada Srbije na predlog predsednika Aleksandra Vučića, a Tomislav Žigmanov i Ivica Dačić će ovom prilikom učestvovati na Božićnom prijemu u Zagrebu. Svojim priustvom skup će uveličati i srpski patrijarh Porfirije.

Očekuje se da stranke Tomislava Žigmanova i Milorada Pupovca potpišu Sporazum o saradnji, što je takođe još jedan dobar mali korak u pokušaju razvoja bilateralnih odnosa dve zemlje.

Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao odlaska Ivice Dačića i patrijarha Porfirija na Božićni prijem u Zagreb, ali i pitanja da li će to doprineti u odnosima Srbije i Hrvatske.

foto: Kurir televizija

- Srbija i Hrvatska su susedne države i ne mogu pobeći od toga. Moraju razgovarati o tome jer sada postoje nacionalne manjine Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Kažem sada jer smo nekada bili konstutitivan narod. Da li će ovi odnosi posle ovog sastanka biti bolji? Mislim da gori ne mogu biti - rekao je Štrbac i dodao:

- Najveći problem je u komunikaciji jer bez nje nema poboljšanja odnosa. Ja sam bio pregovarač sa srpske strane u Hrvatskoj tokom rata. Kada se najviše ginulo imali smo nedeljno po dva do tri sastanka, a bili smo neprijatelji u ratu. Danas posle 27 do 28 godina nema više sastanaka. Poruke koje Radman Grlić šalje i dovele su do ovakvih odnosa. On šalje poruke i sada da se Hrvati drže svog državnog narativa.

„Logoraši žele da posete logore, isto tako žele da oni budu obeleženi u Stajićevu i nekim drugim logorima gde su ubijani, zatvarani i mučeni ljudi. Treba se suočiti s prošlošću i tu je odgovornost Srbije i njihovih vlasti upravo na testu“, rekao je Grlić Radman uoči sastanka.

Saša Milošević, generalni sekreter Srpskog narodnog vijeća, složio se sa izjavom Štrbca i naveo da su Srbi u Hvatskoj uradili sve da do otopljavanja odnosa dođe.

foto: Kurir televizija

- Mi smo sa naše manjinske strane, po običaju, uradili sve što se može uraditi što se tiče otopljavanja odnosa. Sada možemo samo kucati o drvo i nadati se da će se nešto realizirati. Meni je jako teško što moram da se složim sa izjavom Štrbca da odnosi ne mogu biti gori - rekao je Milošević.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 04:09 SRBI SU URADILI SVE DA DOĐE DO OTOPLJAVANJA ODNOSA, OSTALO JE NA HRVATIMA! Štrbac: Poruke Radmana Grlića su dovele do svega ovoga

