BRODSKI KUVAR IZ HRVATSKE NASTRADAO DOK JE POSLUŽIVAO VEČERU: Tragedija na moru kod Šibenika JAHTA ULETELA NA ČAMAC (VIDEO)

Vratislav Ugrinić (61), brodski kuvar iz Tkona, poginuo je u strašnoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u Murterskom moru.

Kuvar je poginuo na mestu kad je u ribarski brodić "Mašun" u vlasništvu Tomislava Jakovljeva iz Tkona udarila motorna jahta hrvatskih oznaka na kojoj se nalazio bračni par s decom.

Motorna jahta dužine 12 i po metara udarila je juče oko 19.35 sati svom silinom u desni bok ribarskog čamca na kome se u tom trenutku nalazilo devet članova posade. Od siline udara propela se na čamac u to tačno na mestu gde je u tom trenutku Vratislav pripremao večeru. Jahta je zatim skliznula natrag u more i potonula. U pomoć je odmah priskočilo nekoliko brodova koji su plovili u blizini kako bi pomogli ljudima pogođenim havarijom.

Ugriniću, koji je bio ujak vlasnika broda, nažalost, nije bilo pomoći. Vlasnik broda Tomislav Jakovljev potresen je zbog tragedije.

- Vratislav je radio sa nama 22 godine... U trenutku nesreće bio je u salonu, a jahta je došla nenormalnom brzinom i udarila svom silinom u kabinu i nadgrađe i to je bilo to. Ništa se nije moglo učiniti, smrt je usledila iste sekunde, na mestu. Na toj jahti bili su muž i žena i dvoje dece. Odmah smo im pružili pomoć, a jahta je potonula. Vratislavu nažalost nije bilo spasa. Bilo nas je devet na brodu, niko drugi nije stradao, samo Ugrinić. Ribarimo već 22 godine, a Vratislav je s nama bio od prvoga dana, najpre sa ocem, a sad sa mnom... Strašno. Ne mogu više ni da govorim od šoka. Celu noć i dan davao sam izjave u kapetaniji, policiji, sudu, bolnici... Uviđaj je trajao deset sati jer se radilo o smrtnom slučaju, procedura je takva, ali to nas je sve dodatno iscrpelo - rekao je vlasnik broda Tomislav Jakovljev.

Hitna pomoć iz Šibenika doplovila je odmah posle dojave na mesto pomorske nesreće, južno od ostrva Murvenjak, gde su zatekli oštećeni brod na kome je u trenutku nesreće bilo devet članova posade, državljana Hrvatske, od kojih je jedan nastradao. Na motornoj jahti bile su četiri osobe, takođe državljani Hrvatske, koji su se nakon pomorske nesreće evakuisali na drugi brod.

Istraga o uzroku pomorske nesreće je u toku.

Višesatno trajanje uviđaja zbog čega posada nije mogla da napustiti oštećeni brod dodatno je potreslo članove porodice koji su ih čekali na Pašmanu.

- Tek su sat posle ponoći izneli preminulog, to je najžalosnije od svega, a to smo morali da gledamo. To nas je sve dodatno potreslo - rekla je jedna od članova porodice.

