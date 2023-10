DIVLJAO SEKIROM PO ZAGREBU: Njegovom rođaku pukao film, seo u auto i stisnuo gas u nameri da UBIJE "DIVLJAKA"!

- Kriv sam i jako mi je žao što je do toga došlo. Sve se dogodilo na Božić 2021. godine kada sam sa tatom išao u Jelkovec kod tetke. Tamo smo čuli da se priča kako će Krešimir R. pretući mog bratića Sandra Š. Kasnije je Krešo rekao da se nađemo na Slavonskoj. Želeo sam sve to da rešim mirno, kroz razgovor. Moj bratić i Teo B. su otišli u kafić da porazgovaraju sa Krešom, a kad su izašli van otišli smo do njihovog automobila. I tada je Krešo izvukao sekiru i mom bratiću sekirom presekao jaknu. Normalno da sam osetio veliki strah tada i mislim da sam svojim autom naletio na Krešu koji je imao sekiru, dok Marijana Lj. nisam ni udario. On je sam skočio na auto. I sve se to vidi na snimku benzinske pumpe. Iskreno, ja te osobe nikada pre nisam video i moguće je da sam prethodno u iskazu pobrkao njihova imena.

Ovo je, u svoju obranu rekao 21-godišnji K.A. kojem se na Županijskom sudu u Zagrebu sudilo za pokušaj ubistva i dovođenje u opasnost života i imovine.

Ipak, u zatvor neće ići jer, prema Zakonu o sudovima za maloletnike, biće mu izrečena kazna maloletničkog zatvora koji će važiti ako u iduće dve godine u vreme provere ne učini novo krivično delo ili se protivi sprovođenju izrečenih vaspitnih mera. Mere su pojačana briga i nadzor u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i uključivanje u pojedinačni ili grupni psihosocijalni tretman u savetovalištu za mlade. U protivnom ga čeka prisilni boravak u disciplinskom centru.

Prema optužnici Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu optuženi je 24. decembra 2021. oko 14.45 sati kao 19-godišnjak na Slavonskoj aveniji nakon fizičkog sukoba njegovog oca i prijatelja s Marijanom Lj. i Krešimirom R. imao cilj da usmrti prvog od njih dvojice. Pokrenuo je auto nemačkih tablica i brzinom od 30 kilometara na sat udario Marijana u predelu desne noge i pritom ga odbacio na prepreku tačnije zid i staklenu stenu.

Kajanje olakšavajuća okolnost

Tužiteljstvo dalje smatra i da je potom, u tom istom naletu, pristajući da izazove opasnost za život i telo udario u potkolenicu i Krešimira R., nakon čega se zabio u staklenu stenu iza koje su bile još dve nepoznate osobe. Pritom je Marijan Lj. zadobio otekline unutrašnje strane kolena, a Krešimir R. oguljotinu potkolenice i kolena.

Radnica Zavoda za socijalni rad je ostala kod svog pisanog izvještaja u kojem je, između ostalog, navela da su se prilike optuženog promenile jer im je u porodicu pre par meseci stigla prinova. Takođe je ukazala i na emocionalnu i psihičku nezrelost optuženog koja je doprinela krivičnim delima.

Tokom sudskog postupka utvrđeno je da je u vreme počinjenja krivičnih dela bio uračunljiv i da je postupao sa indirektnom namerom. Kao olakšavajuće okolnosti sudsko veće uzelo je u obzir njegovo kajanje i žaljenje, a sve navedeno za šta je proglašen krivim, smatraju ekscesom u ponašanju.

