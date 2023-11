SMENJEN MINISTAR BANOŽIĆ POSLE SAOBRAĆAJNE NESREĆE! Oglasio se Plenković, dobio jedno NEZGODNO PITANJE: "Nemam takve informacije"

Hrvatski premijer Andrej Plenković smenio je ministra odbrane Marija Banožića, koji je jutros izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo vozač kombija (40).

Plenković je najpre izrazio saučešće preminulom vozaču kamiona.

"Izrazili smo saučešće porodici. U kontaktu smo i sa suprugom ministra Banožića", rekao je on.

"Ja sam Banožića smenio", rekao je. On je rekao da je ovlastio državnog sekretara da obavlja poslove ministra odbrane.

"Lica koje su štićene osobe druge kategorije imaju pravilo da mogu same da voze. On je upravljao svojim ličnim vozilom. Išao je privatnim poslom. Bolje je da štićene osobe voze profesionalci", rekao je on.

Na pitanje da li je tačna informacija da je Banožić sinoć bio na žurci, i da li je bilo nalaza krvi, Plenković je rekao sledeće:

"Nemam pouzdane informacije. Zaista ne znam gde je bio sinoć. Nemam takve informacije", rekao je on.

Banožić je krenuo u lov kada se nesreća dogodila. U nesreći je poginuo 40-godišnji Privlačanin, otac dvoje dece. Županijsko državno tužilaštvo saopštilo je da je Banožić po magli preticao kamion i čeono se sudario sa kombijem koji je dolazio iz drugog pravca.

Kurir.rs/Index