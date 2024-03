"UBIO SAM JE I NJENOJ MAJCI POSLAO PORUKU" Usmrtio ženu sa 25 uboda nožem:Hitna ga proglasila mrtvim, mrtvozornik uzviknuo ŽIV JE!

- Kriv sam. S nevericom sam gledao kako se ona sprema da ide s njim na kafu. Pitao sam je zašto i kako može nakon svih onih slika koje je on poslao njenim i mojim roditeljima. Na to mi ništa nije odgovorila nego se samo spremala. Potpuno mi se zamračilo zbog te njene izdaje. Povredila me. I onda sam učinio užasno delo. Sećam se jednog uboda i da sam je davio. Kad sam video što sam napravio, rasplakao sam se, drhtao sam i tresao se. Njenoj majci sam nakon toga poslao poruku na kao i svojoj sestri kojoj sam napisao da je volim i da pazi na sebe. Odlučio sam da se ubijem. Sebi sam ruke isekao nožem pa sam se onesvestio, a kad sam opet došao svesti izrezao sam sebi vrat - rekao je u svoju odbranu i kroz suze, Franjo Jurić (29) kojem je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici počelo suđenje zbog ubojstva slepe supruge Angele (30).

Svirepi zločin u kojem joj je presudio s 25 poteza kuhinjskim nožem od kojih su 15 bile ubodne, šest rezne te četiri ubodno rezne rane, a na sve je još nesrećnici rukom začepio nos i usta pa joj stezao vrat, dogodio se u njihovu zajedničkom stanu u Zaprešiću u noći s 18. na 19. jula prošle godine.

Hororu koji je zaprepastio kriminaliste dok su skupljali veliki broj dokaza u stanu prepunom krvi prethodilo je, tvrdi slabovidni Jurić koji se kreće s pomoću belog štapa, 15 meseci suprugine nevere. Prvo se prisetio njihovog poznanstva i ljubavi iz srednjoškolskih dana, a nakon što se zaposlio, obnovili su kontakt i vezu i stupili u brak.

- Bili smo u braku šest godina. I bilo nam je lepo, ali poslednjih 15 meseci odnosi su zahladili. Često je izbivala iz doma i vraćala se kasno naveče. Tokom leta 2022. bilo smo u Premanturi u odmaralištu za slepe i slabovidne i nije nam bilo dobro. Da bi u avgustu saznao da je imala aferu jer mi je taj dečko poslao njihove zajedničke fotografije na telefon. Pitao sam je: ‘Jel ovo istina?‘ Rasplakala se i rekla da je. Pitao sam ja šta ćemo sada, na što mi je rekla da ćemo probati ispočetka okrenuti novu stranicu. Rasplakali smo se oboje i nikome ništa nismo rekli jer smo to hteli sami da riešim. Vreme je odmicalo i bilo nam je sve gore zajedno jer ona je sve češće izbivala i lagala mi je da je kod prijateljice. Taj gospodin s kojim je imala aferu je na kraju mojim i njezinim roditeljima poslao njihove zajedničke slike – prisetio se Jurić u sudnici navodeći da su njegovi roditelji burno reagovali i predlagali razvod, dok su im njeni pokušavali da pomognu da prebrode krizu. Predložili su im bračno savetovanje. U njihovu suživotu zaredali su se novi momenti nevere, pa su u jednom trenutku odlučili otići u Međugorje jer je ona tako htela, dok su odlazak u bračno savetovalište zakazali za jul 2023., a do kojeg nije došlo.

- Na dan naše šeste godišnjice braka 16. juna dogovorili smo da ćemo naveče otići na večeru u restoran u Zaprešiću. Vratila se kući pijana iz kafića Udruženja saveza slepih, a zna da zbog lekova koje pije ne sme piti alkohol. Povraćala je, plakala i nije znala da objasni zašto je to napravila. Odlazak na večeru je propao, pa smo sutradan otišli na ručak, a kasnije i u jedno udruženje gde je pevala. Da bi tu veče dogovorili preko posrednika da ćemo sutradan otići na stanicu. Tamo je njenu odeću i papire trebalo da donese njein ljubavnik kod kojega ih je bila ostavila. Našli smo se s njim u kafiću Palma. Prvi put sam ga tada susreo. On mi je u WC-u rekao da on nju i dalje voli i da želi s njom da bude. Zapretio mi je pritom da to ne kažem njenoj mami koja ga je prijavila policiji radi onih slika – otkrio je dalje Jurić navodeći da mu je odgovorio da mu je ona rekla da je odabrala njega. Tad mu je ženin ljubavnik ostavio ključeve na stolu. Bili su to ključevi njegove kuće u koju je hteo da ona opet dođe i ako hoće da da sama uzme stvari jer da im ih nije doneo na susret.

Po povratku u Zaprešić, Juriću je bilo sve teže nositi se sa situacijom i ženinim odlukama jer mu je tad rekla da bi s ljubavnikom "ona ipak nasamo na kafu i to još istu veče".

- Pitao sam je zašto i podsetio je da je pretio mojim i njenim roditeljima i slao im slike. Rekao sam joj i da ne verujem da želi s njim ići samo na kafu... pa me nazvala majmunom i glupanom. Zamračilo mi se. I jedino sledeće čega se sećam je sirena Hitne pomoći i buđenje na intenzivnoj. Jako mi je žao što se to dogodilo. Povredio sam mnogo ljudi, njene roditelje... Kažu da vreme leči sve, ali ožiljci i praznina će me zauvek podsećati na užasan događaj – zaključio je Jurić u svojoj obrani.

Otac pokojne žene jedva je uspeo da se kontroliše u sudnici pa je u jednom trenutku dobio reč.

- Franjo je planirao ubistvo. Zvao je moju kćerku i pretio da će joj se nešto dogoditi. Obišao sam sva ratišta i invalide niko nikada nigde nije dirao. Tako je trebao i Franjo... Trebalo da je da pusti moju kćer da ide kud hoće. Kćer mi je govorila da je po tri meseca nije doživljavao i da joj nije dao nikuda da ide. On ne sme biti na slobodi jer ubiće još... - zavapio je otac ubijene Angele.

Tokom istrage ispitano je desetak svedoka među kojima su roditelji osumnjičenog i ubijene, a na suđenju je otkriven zanimljiv podatak da je "radnica Hitne osumnjičenog po dolasku na intervenciju u stanu proglasila mrtvim, da bi mrtvozornik nakon nekog vremena kad je pristigao u stan užasa rekao da je osumnjičeni živ!".

Kurir.rs/Jutarnji list