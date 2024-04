ŽELJKA POGINULA NA PROKLETIJAMA Mlada naučnica se okliznula, pala i umrla: "Tragedija, svi su ostali u šoku"

Naučnica iz Osijeka poginula je u planinarskoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak na planini Jezerski vrh u Albaniji. Pešačila je u grupi od pet ljudi, uključujući nju, sve članove Univerzitetskog planinarskog društva ALTIUS. Prema informacijama Hrvatske gorske službe spašavanja, ona se u jednom trenutku okliznula i, nažalost, prilikom pada zadobila povrede od kojih je preminula. Ostatak grupe se vratio u Hrvatsku.

- Penjali su se na vrh u Prokletijama, bilo ih je petoro i jedan član grupe se okliznuo. Skliznula je prilično nisko prema dnu i prilikom pada zadobila smrtonosne povrede. To se nije desilo u trenutku kada su zvanično stali da se odmore, bili su u pokretu, ali je svako od njih povremeno stao da se odmori - rekli su.

U HGSS-u napominju da su svi imali propisanu zaštitnu opremu koja je uobičajena za kretanje u ovakvim uslovima.

- Ona se okliznula i dogodila se tragedija, nažalost, i u trenutku kada se dogodila nezgoda već su prošli najstrmiji deo. Bili su na malo ravnijem terenu. Ostali planinari su potreseni i u šoku, naravno, ali su fizički dobro. Spuštali su se posle toga polako i krajnje oprezno, upravo zato što su bili u šoku, ali sada su stigli kući - objašnjavaju.

Sa njima su prilikom spuštanja bila i dva planinara iz Srbije, koji su takođe videli nesreću koja ih je potresla, pa su se okupili da se što bezbednije vrate na dno.

- Nisu se penjali zajedno, to su bile zasebne grupe koje su se spojile nakon nesreće - zaključuju iz HGSS-a.

Prema prvim informacijama, radi se o 43-godišnjoj naučnici Željki Lončarić iz Osijeka, kojoj je njen kolega i mentor Branimir K. Hackenberger, oprostio se emotivnom objavom na Fejsbuku.

- Ove reči ne znače zbogom, već su poslednja zahvalnost tebi, koji ste sa toliko strasti i ljubavi pristupili životu. Svaki trenutak proveden sa tobom bio je dar, od ronjenja u nepoznate morske dubine do penjanja na vrhove planina koje su te oduvek mamile svojom neopisivom lepotom. Bila si više od prijatelja! Bila si vodič kroz nepoznato, svetionik u noći, mentor i inspiracija. I kada su me svi napustili, ti si ostala vezana za mene, pomažući mi i bodreći me.

Tvoj tragični odlazak na ovo prokleto i ukleto planinarenje probo je naša srca. Međutim, tvoje telo je možda napustilo ovaj svet, ali duh i ljubav ostaju sa nama zauvek. Sećanja na tebe vodiće nas kroz najmračnije noći, tvoja hrabrost će nas inspirisati da se suočimo sa sopstvenim strahovima, a sećanja na sve tvoje radosti biće naša radost - deo je njegove oproštajne poruke.

Kosovska planinska služba za potragu i spasavanje saopštila je da je njihov tim, zajedno sa albanskom državnom policijom, započeo akciju spasavanja iz doline Valbone, a potom su helikopterom prevezeni do obližnje tačke gde je bilo moguće sleteti. Tim za potragu i spasavanje je takođe olakšao izvlačenje tela i transport helikopterom do mrtvačnice.

- Najpre je urađen pristup oštećenom L.Ž., rođenom 1981. godine, koji je zadobio smrtonosne povrede i zatečen je bez znakova života. Svi su prevezeni u najbližu bolnicu – saopštili su.

