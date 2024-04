"NA OVOJ PLAŽI SE LJUDI KUPAJU, DECA IGRAJU, A NE ZNAJU DA JE PUNA KANCEROGENOG AZBESTA" Stručnjaci upozoravaju - OVDE JE OPASNO

Solinska javna plaža Kosica u Vranjicu u Hrvatskoj još uvek je deponija azbesta na čijim ostacima tokom ljeta plivaju i sunčaju se brojni kupači i igraju deca, ne znajući da je to opasno za njihovo zdravlje, a kako bi i znali kada na plaži ne postoje table s upozorenjima, kažu zabrinuti Vranjičani.

Na taj problem poslednje četiri godine na sva zvona upozorava Građanska inicijativa Mesto koje hoće da živi, koju predvodi Marijana Grubić, tražeći sanaciju plaže ili barem, za početak, ograđivanje tog prostora i označavanje deponije azbesta opasnog za zdravlje.

Grubić u izjavi za Hinu podseća na višegodišnju borbu u kojoj su poslali na stotine dopisa i upozoravali na deponiju azbesta koji je dokazano kancerogen. A na plažu je "stigao" tako što je desetljećima, dok je još postojala Fabrika Salonit, na njoj bio ravan ispust u more, piše Jutarnji.

Aktivisti: Kosica nije plaža, nego "crna tačka"

Inspekcije, ministarstva, državni inspektorat i Fond za zaštitu okoline i dalje imaju naviku da odugovlače rešavanje tog problema sledećih petnaest godina, tvrdi Grubić dodajući kako su dva zadnja odgovora koja su dobili na zahtev za ograđivanjem prostora - smešna i ponižavajuća.

"Na naš zahtev za ograđivanjem odgovor je da se plaža, koja nije plaža, ne može ograditi jer je mora da ima kvalitet. Kakve veze ima kvalitet vode s ograđivanjem deponije azbesta?! Drugi je odgovor da će se plaža Kosica ograditi kad krene sanacija. Naravno da će se ograditi dok traje sanacija, ali mi stalno zahtevamo ograđivanje kontaminirane deponije azbesta uz upozorenje na opasnost, odmah i bez odlaganja", kaže Grubić.

Grubić ističe da je Kosica, tačnije obalni deo fabrike Salonit, još uvek uvršten kao "crna tačka" ili azbestom zagađena lokacija, pa bi zato lokaciju trebalo hitno ograditi i zabraniti pristup, a ne pozivati ljude na kupanje na tzv. gradskoj plaži.

"Najtragičnije je što Solin uporno poziva građane na deponiju azbesta, odnosno na, kako ga oni nazivaju, gradsku plažu. Podsećam da je 2016. obećano da će sanacija početi do leta 2017. godine, dok je 2018. u Gradskoj većnici Solina održan sastanak s tadašnjim ministrom Tomislavom Ćorićem, koji je uručio odluku kojom se Ministarstvo obvezuje da će finansirati projekat. Ta je sanacija trebalo da počne 2020. Šta reći na sve to?" pita član inicijative Marin Mandić.

Dok deca na Kosici igrajući se neretko kopaju po pesku, Mandić još jednom upozorava da je azbest u slomljenom stanju izrazito opasan za zdravlje. Koliko još generacija u Vranjicu mora biti izloženo azbestnim česticama, poručuje.

Ninčević: Na plaži nije otkriven azbest niti su službe zabranile kupanje

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević podseća da je za sanaciju Kosice nadležan Fond za zaštitu okoline. U prvoj fazi je 2007. sanirana nekadašnja fabrika Salonit, zatim 2011. godine Mravinačka kava, a Kosica je zadnja faza, za šta su osigurana sredstva zahvaljujući Gradu Solinu.

"Obavljena su sondiranja i istraživanja, tri sonde bile su na plaži i na tom delu nije otkriven azbest. Ako postoje sumnje građana na azbest, uvek se mogu obratiti nadležnim institucijama, ali to nije Grad Solin." Za eventualno ograđivanje plaže, Ninčević tvrdi kako takođe nije nadležan, a Grad ne može ljudima zabraniti ili sugerisati gde treba da se kupaju.

"Do sada ni jedna služba nije izdala upozorenje o zabrani kupanja na Kosici, niti je utvrdila da to nije zdravo. Sanacija je kompleksan proces - od idejnog rešenja, preko sondiranja i glavnog projekta do ishođenja dozvola i osiguranja sredstava. Mi ćemo biti najsrećniji kada se taj proces privede kraju, najviše radi Vranjičana i Solinjana", kaže Ninčević.

Trenutno je u toku tender za vađenje dozvola i glavni projekat, a osigurana su sredstva za sanaciju koja će se odvijati u dve faze. Sprovodi se nasipavanje od puta prema moru te će se na morskom dnu postavljati geosintetički peščani tepih. Na njega će biti postavljen kameni materijal, objasnio je solinski gradonačelnik.

Fond: Kosica je lokacija visoko opterećena otpadom, treba je sanirati

Iz Fonda za zaštitu okoline kažu da je obalski deo nasuprot fabrike Salonit d.d. u stečaju – Kosica Planom rukovanja otpadom za razdoblje 2023.-2028. prepoznat kao "crna tačka" – lokacija visoko opterećena otpadom koji je zaostao nakon dugotrajnog neprimerenog rukovanja tehnološkim otpadom, pa je treba sanirati.

