VLADA SEVERNE MAKEDONIJE DONELA ODLUKU: Država se zadužuje za 250 miliona evra na nemačkom tržištu!

Vlada Severne Makedonije donela je danas odluku o emitovanju hartija od vrednosti na nemačkom tržištu, obveznice poznate kao NSV (Namensschuldverschreibungen), u iznosu od 250 miliona evra.

Kako se navodi u saopštenju sa 85. sednice, taj instrument sa svojom kamatnom stopom i rokom dospeća je najbolja opcija za portfelj javnog duga, odnosno kamatna stopa je 3,75 odsto plus šestomesečni EURIBOR sa rokom otplate od tri godine i grejs periodom od 18 meseci.

Ističe se da je NSV instrument koji obično izdaju visokokvalitetni klijenti sa stabilnim investicionim kreditnim rejtingom, a te hartije od vrednosti kupuju nemački investitori.

Kao registrovana hartija od vrednosti od strane Dojče banke (Deutsche Bank) do sada je izdata u Poljskoj, Irskoj, Belgiji i Španiji. Pored Dojče banke, ovaj finansijski instrument izdaju i KFV (KfW), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) i EIB (European Investment Bank).

Kurir.rs/Beta