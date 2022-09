VIDEĆEMO DA LI ĆE IGRATI PROTIV IZRAELA: Pešić otvoreno o zdravstvenom stanju Milutinova i Marinkovića!

Reprezentacija Srbije nikako da odigra jedan meč u kompletnom sastavu.

Taman kada se Nikola Milutinov oporavio od viroze i stigao u Prag, stigla je vest da je Vanja Marinković zbog stomačnih problema morao da propusti utakmicu trećeg kola protiv Finske.

Srećom, startni bek neće biti dugo odsutan, a selektor Svetislav Pešić je apostrofirao dobru igru Nemanje Nedovića.

"Videli ste da je Nedović dobio minute, jedno je trening, drugo utakmice. Nedović nam je važan i drago mi je da je ušao punom snagom, poslužio ga je šut. Dobijamo još jednog igrača više, Kuridža je odigrao ono što se od njega traži. Ekipa mora da ima potporu igrača koji ulaze sa klupe, to je za mene bilo. Vanja ima stomačne probleme, Milutinov će trenirati u utorak, videćemo da li će igrati protiv Izraela, još ne znamo. Imamo onda dan pauze gde on može da napravi font treninga, što mu je najvažnije. On nam je vrlo važan igrač".

01:52 Pešić o zdravstvenom stanju Marinkovića i Milutinova

SPECIJALNI IZVEŠTAČI KURIRA IZ PRAGA: Nemanja Nikolić i Dejan Ignjatović