NJEGOVA UPOZORENJA NIKO NIJE SHVATAO OZBILJNO Prekaljeni stručnjak je sve pogodio, a govorili su da MRAČI i brutalno ga napadali!

U mometnima dok je košarkaška reprezentacija Srbije redom gazila rivale u grupnoj fazi Evrobasketa, košarkaška javnost dizala Pišića i Orlve u nebesa, čuo se samo jedan glas upozorenja... Glas iskusnog trenerskog stručnjaka Vlade Đurovića.

Dok su sa svih strana pljuštali hvalospevi nakon ubedljivih trijumfa, prekaljeni stručnjak je zabrinuto isticao da ne štima sve kako treba u taboru naše reprezentacije.

Optuživali su ga da je večiti pesimista, smejali su se njegovim izjavama, govorili da je zavidan... Jednostvano, nije im bilo jasno kako neko može da kritikuje nešto tako izvanredno, a Vlada je samo na vreme video ono što drugi nisu... Video je probleme u našoj igri i predosetio krah.

Iskusni trenerski vuk poslednji put bio je gost na RTS-u 3. septembra, kada je Srbija rutinski odradila posao sa Češkom.

foto: Profimedia

Dok smo busali u grudi, divili moćnoj Pešićevoj Srbiji i maštali o zlatnoj medalji Đurović je bio veoma zabrinut.

Upozoravao je da ćemo biti u problemu kada naletimo na jačeg rivala.

"Bilo je na ivici panike. Jaramaz teško može sa Ristićem, Kuridžom, Davidovcem, a Gudurić nešto da kreira... On bi i mogao kada bi pored njega bio Bogdanović, ili Bjelica, ovako sam ne može da kreira, on je jadnik šutirao iz panike, ništa nije pogodio tri-četiri puta, ništa nije iskreirao. Micić čim je ušao, odmah je asistirao Ristiću koji horogom pogađa. To Jaramaz ne može da izvede. Zato se pribojavam jačih utakmica kada Micić i Jokić ne budu u igri. Da je tu Teodosić, sasvim bi druga priča bila", govorio je iskusni trener.

Upozoravao je da ćemo protiv ozbiljnijeg protivnika biti u velikom problemu kada u igri ne budu Nikola Jokić i Vasilije Micić, da protiv slabijih rivala imamo ogromne padove kada centar Denvera ode na klupu i da mu se to nimalo ne dopada. Na našu žalost, tako je i bilo protiv Italijana.

Na početku poslednje deonice Pešić je "zaboravio" Jokića na klupi i zbog toga se sve brzo okrenulo naopačke, a "moćan tim" Srbije je poklekao pred Azurima.

Ponitka vrhunski igrač

Analizirajući rivale u našoj grupi Đurović je posebno istakao jedno ime - Mateuš Ponitka.

foto: AP

Prosečnim poznavaocima igre pod obručima ime košarkaša Ređo Emilije nije puno značilo, ali Vlada je tada naglasio da se radi o sjajnom igraču.

Ponitka je kasnije postao heroj Poljske. Svojim spektakularnim partijama odveo je reprezentaciju do polufinala Evrobasketa, a na meču protiv Slovenije zabeležio je 26 poena, 16 skokova i 10 asistencija. Tako je postao tek treći igrač u istoriji koji je uspeo da upiše trpl-dabl.

Zna Vlada...

Kurir sport