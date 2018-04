(VIDEO, UŽIVO) CRVENO-BELI U LUČANIMA: Mladost - Crvena zvezda (0:1), Srnić probio bedem

Prvo poluvreme

17. minut - GOOOOOOOOL 0:1, Srnić! - Pešić je uputio pas prema Srniću, odbrana Mladosti je ispala, pa je fudbaler Zvezde rutinski matirao Krzarića

8. minut - Opet opasnost ispred gola Lučana. Odlično je Pešić proigrao Jovičića, koji je šutirao sa oko12 metara od ali preko gola

5. minut - Pešić je probao glavom lopta je otišla preko gola

1. minut - Bomba Rodića, golman Mladosti izbija u korner

1. minut - Počela je utakmica

Sastavi

Sudija: Srđan Obradović

MLADOST LUČANI: Krznarić – B. Milošević, I. Milošević, Šatara, P. Jovanović - Pejović, Tumbasević – Pavlović, Radivojević, Pešić – I. Jovanović.

Rezerve: Dimić, Sinđić, Trifunović, Zečević, Bađi, Marić, Mihajlović.

CRVENA ZVEZDA: Supić – Stojković, Le Talek, Babić, Rodić – Srnić, Jovičić, Račić, Adžić – Pešić, Ben.

Rezerve: Kahriman, Frimpong, Milijaš, Milić, L. Ilić, Radonjić, Gobeljić.



Tok meča



Domaćini dvadeset godina nisu slavili u duelima sa crveno-belima, pa nema sumnje da su gosti apsolutni favoriti, ali treba očekivati snažan otpor Lučanaca i pokušaj da iskoriste kadrovske probleme gostiju.

Ekipa Mladosti trenutno zauzima 9.mesto na tabeli, a na svom kontu ima 35 osvojenih bodova. U prethodnom kolu Lučanci su u Kruševcu podelili bodove sa ekipom Napretka, a rezultat je bio 0:0. Ekipa Crvene zvezde trenutno zauzima 1.mesto na tabeli, a na svom kontu ima 73 osvojena boda. U prethodnom kolu crveno-beli su u Šapcu savladali ekipu Mačve rezultatom 0:2.

Dva tima su već odigrala jedan susret tokom aktuelne sezone, a meč odigran u Beogradu završen je pobedom crveno-belih rezultatom 2:1(2:0). Strelci za domaći tim bili su Aleksandar Pešić i Uroš Račić, dok je jedini pogodak za ekipu Mladosti postigao Vladimir Radivojević.

Ako posmatramo rezultate prethodnog 21 međusobnog susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 1996-2017) Crvena zvezda je bila daleko uspešnija sa 16 pobeda, uz 4 remija i samo jedan poraz. Ekipa Mladosti je jedini trijumf ostvarila u prvom susretu odigranom u Lučanima, u prolećnom delu sezone 2016/17, kada je rezultat bio 1:1.

U taboru domaćina svi su zadovoljni kako je iskorišćena reperezentativna pauza i ističu da ekipa igra sve bolje. Šef stručnog štaba lučanskog tima

Nenad Milovanović istakao je da su gosti favoriti, ali da će njegov tim dati maksimum da ’’skupo proda svoju kožu’’:

’’Posle reprezentativne pauze očekuje nas veoma teška utakmica u kojoj oba tima imaju svoju računicu. Crvena zvezda želi da ostvari pobedu i tako uđe u plej-of sa što većom bodovnom razlikom u odnosu na Partizan. Mi još uvek imamo teoretske šanse da izborimo plasman u plej-of i dok postoji teorija, mi ćemo se boriti za to osmo mesto. Dakle, imamo sportski motiv da napravimo dobar rezultat, a sa druge strane u goste nam dolazi naš najtrofejniji klub, čija gostovanja ovde u Lučanima uvek budu pred punim tribinama, što predstavlja dodatni motiv za naše igrače. Igramo protiv ekipe koja je, na žalost po nas, imala relativno skori kiks u Kupu Srbije, a vi znate da veoma retko Crvena zvezda kiksa dva puta u kratkom vremenskom periodu. Ipak, šansa Mladosti može da bude u tome što su oni imali dosta igrača u našim reprezentativnim selekcijama i njihov trener nije imao mogućnost da radi sa celom ekipom.



Mi smo mi bili na okupu i radili zajedno sve ove dane, imamo malo i nekih kadrovskih problema, ali ne bih sada otvarao tu temu. Bez obzira kojih jedanaest igrača istrči na teren, plus onih sedam na klupi, očekujem da odigraju maksimalno disciplinovano i požrtvovano, na čemu uvek insistiram. Kada kažem disciplina u igri tu pre svega mislim na stvari koje radimo u nedelji koja prethodi utakmici, u takozvanom mikrociklusu, gde igrači pokušavaju da što bolje uvežbaju određene stvari, kako bi ih preneli na teren za vreme utakmice. Naravno, igraš uvek onoliko koliko ti sam protivnik dozvoli. Očekujem jednu lepu utakmicu, na odlično pripremljenom terenu i pred punim tribinama. Utakmice ova dva rivala u Lučanima uvek su u dovoljnoj meri bile neizvesne, tako da očekujem da će Mladost dati sve od sebe i skupo prodati svoju kožu. Igramo sve bolje, očekujem da moji igrači pruže svoj maksimum, pa ko bude bolji neka pobedi.’’



Gosti u poslednja dva prvenstvena kola pred plej-of ulaze sa željom da zadrže bodovnu prednost koju su stekli u dosadašnjem delu sezone, a problem im može predstavljati činjenica da imaju velike kadrovske probleme. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević koji je istakao da su Lučanci ekipa koja ima sistem igre i koja uvek zna šta hoće:

’’Gostujemo ekipi koja je i prošle godine, a i poslednjih nekoliko godina, pokazala da je na svom vrhuncu kao klub. Izborili su izlazak u kvalifikacije za Evropu, ove godine se bore za trofej sa trenerom koji ima najduži staž u Super ligi. Svi znamo Neška, on se svrstava u red najboljih trenera u Srbiji. Ekipa koja uvek zna šta hoće, koja ima svoj sistem igre. Mladost je jako ozbiljan protivnik. U prvom delu prvenstva su imali slabije rezultate i zbog toga nisu u prvih osam. Imaju najbolji kontranapad u zemlji i jako je teško igrati protiv njih. Nama je ostalo prvenstvo kao primarni cilj, imamo dve utakmice do ulaska u plej-of. Sve utakmice će nam biti teške, i očekujem tvrdu i neizvesnu utakmicu u Lučanima. Zdravstveno ne stojimo najbolje, vučemo posledice poslednjih utakmica koje smo igrali. Mislio sam da će neki igrači brže da se oporave, međutim jako je veliki rizik i videćemo ko će i da li će dobiti zeleno svetlo za utakmicu. Ne znam koliko je pametno rizikovati kod pojedinaca. Borjan ima kartone, Vujadin Savić i Donald su igrači koji sigurno neće putovati. Sa Krstičićem i Le Talekom ćemo videti kakva je situacija. Donald je, mislim, u najboljem redu, ali treba da se urade još neki pregledi. Vujadin se povredio baš kada je dobio poziv da debituje za „A“ reprezentaciju.



Velika je čast svih nas zbog Vujadina, dobro je trenirao i igrao i zaslužio je poziv. Nažalost, povrede su stvari koje ne možete da kontrolišete. Mislim da je Vujadin dovoljno zreo da ovo prevaziđe i sačeka narednu priliku da debituje. Mislim da tereni treba da budu mnogo bolji. Mi plaćamo ceh loših terena i ovim povredama. Ne prebacujem time bilo kakvu odgovornost na ljude iz drugih klubova, i oni čine sve što mogu, ali živimo u zemlji gde znamo da imamo i dosta snega i padavina. Dosta sam naglašavao da mi je bitno zdravlje igrača. Loši tereni povećavaju mogućnost povreda. Možda to i jeste za neku raspravu u budućnosti i videti kako doći do rešenja i kako pomoći klubovima koji ne mogu to sami da reše. Ne radi se samo o kvalitetu fudbala koji je sigurno umanjen na takvim terenima, već o zdravstvenom stanju.’’

