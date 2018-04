(VIDEO, FOTO) ZABORAVILA SAM ŠTA JE TO SEKS: Prelepa ruska voditeljka voli Putina, a ovom izjavom šokirala je svet

Все, что не попало в мои сторис за эту неделю, смотрите в моем новом влоге #olgabuzovalive 🚀 Ссылка в шапке профиля ⬆️Откровения Филиппа, проблемы на концертах, моя жизнь за кадром, концерты в Тольятти и Самаре 👸🏻🎬 Приятного просмотра 🤤 Смотрим, ставим лайки и комментируем ❤️ #Бузова

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Apr 12, 2018 at 2:04am PDT