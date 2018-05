URADIO JE TO I TREĆI PUT: Realov čarobnjak još jednom nestvarno primio loptu (VIDEO)

Nakon što je to napravio protiv Atletika i Bajerna, na utakmici sa Seltom (pobeda Reala 6:0) potvrdio je da je specijalista za prijem lopte i mirno prosleđivanje dalje u nimalo laganim situacijama.



Bilo da se radi o primanju lopte dok mu je suparnik na leđima, smirivanju lopte koje dolazi s drugog kraja terena ili pak kombinaciji oba slučaja.



Gledajući Marsela kako je to uradio protiv Selte, kada je sam sebi zalepio za nogu loptu koja je od centra putovala do njega na levom krilu u liniji kaznenog prostora i poredeći to s njegovim ranijim potezima, primećujemo tri stvari:



Marselo nijedno štopovanje ne izvodi na isti način, svako koje napravi čini se jako jednostavnim. Najnoviji dokaz koliki je majstor Marselo je izveo na 450. utakmici za Real, koju je igrao na 30. rođendan. U 11 godina i četiri meseca u Madridu osvojio je četiri španska, te po tri evropska i svetska trofeja.



Kurir sport

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir