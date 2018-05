KRSTAJIĆEVE SUZE I JAKA PORUKA: Pogledajte kako je emotivni selektor Srbije primio vrednu nagradu (VIDEO)

Krstajić je jedan od četiri dobitnika priznanja koje je dodelio Večernji list BiH, a sva četvorica su fudbalski stručnjaci.

Pored Krstajića, ovu nagradu su dobili i Vahid Halihodžić (Japan), Zlatko Dalić (Hrvatska) i Vladimir Petković (Švajcarska).

– Ja sam posle 21 godinu došao u Mostar. Biću vam iskren da kažem da sam imao razgovore s Jozom Pavkovićem (glavni urednik Večernjeg lista BiH), kojeg poznajem, kojega puno cenim i zahvaljujem mu se na pozivu, veličanstvenoj organizaciji. Ali nisam se bojao ovoga sastanka s vama, nego sam se bojao… Tu sam nekad stanovao. I… Bez obzira na to što sam vezan uz ovaj grad. Ovo je moj grad i ne treba ga deliti. Sva tri naroda moraju pronaći dijalog. Da se nađe blagostanje, da se nađe način suživota jer ova civilizacija to i traži. Čitav svet to traži. Bilo je ružnih stvari, međutim treba da gradimo nove mostove, mostove prijateljstva, razumevanja. Dajte ovoj mladosti mogućnosti da radi.

Potom je u dahu nastavio:

– Ne dozvolite da ponovimo ono što smo doživeli pre nekoliko godina, da se to više nikad u istoriji i životu ne ponovi. A vama političarima: nađite taj kompromis jer je praštanje veličina jednog čoveka, veličina jednog naroda i samo može biti jači u tom praštanju. Ja prvi opraštam iako neke stvari ne mogu zaboraviti. Jer nama je suđeno da živimo i radimo zajedno, da se veselimo. Da igramo fudbal, da igramo košarku, da igramo fudbal jer to čitav svet od nas traži, zaključio je Halihodžić.



Po emotivnosti nije zaostajao ni selektor Srbije.

– Poštovane dame i gospodo, politička elito BiH, regije, čast mi je da vas pozdravim, veoma mi je drago što sam deo ove elite i što sam sa učesnicima Mundijala. Hvala Večernjaku na ovom velikom priznanju, ovo je za mene poseban dan. Kao što znate, iz Zenice sam i sticajem okolnosti sam ’90-ih prešao u Srbiju, ali kada sam počeo da treniram ui Čeliku, trenirao sam iz ljubavi. Sanjao sam da igram u Čeliku i zaigram možda u Zenici. Danas, kao selektor Srbije, isto tako nisam očekivao kad sam počeo, da ću doći u ovoj poziciji, počeo sam iz ljubavi jer volim fudbal. Hvala svima i ponosan sam što dolazim iz moje rodne Zenice. Hvala vam, zaključio je Krstajić.

NE PROPUSTITE ŠANSU DA SE NAĐETE NA MUNDIJALU U RUSIJI!



Kurir sport

Foto: Vlada Šporčić

Kurir

Autor: Kurir