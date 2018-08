IZNENAĐENJIMA NEMA KRAJA: Kapiten Crvene zvezde posetio kamp Dejana Stankovića

Milijaš se sa zadovoljstvom odazvao pozivu svog velikog prijatelja Dejana Stankovića da se druži sa mališanima koji vole fudbal. Pre Milijaša, fudbalski kamp Deki5, koji se održava od 28. jula do 18. avgusta, posetili su Saša Ilić, Marko Pantelić, Kristijan Kivu, Marko Materaci. Prema najavama Dejana Stankovića, tu neće biti kraj iznenađenjima.

- Ova deca su zaista privilegovana što učestvuju na ovakvom kampu - ne skrivajući zadovoljstvo onim što je video počinje priču Milijaš:

- Odlično poznajem Dekija, veliki smo prijatelji, očekivao sam da će sve biti na vrhusnkom nivou, ali čak sam i ja pomalo iznenađen kako je sve profesionalno organizovano. Svaka čast njemu i svim ljudima u organizaciji, jer su uradili fantastičan posao. Veliko mi je zadovoljstvo što sam se družio sa ovom decom, a već sam se dogovorio da dođem i u treću smenu, na moje insistiranje - rekao je Miljaš i potom dodao:

- Ko zna, možda me postave za direktora kampa - nasmejao se Mlijaš.

Osim fudbalskih lekcija na terenu, Milijaš je polaznicima druge smene kampa Deki5 dao mnogo korisnih saveta i podelio neke zanimljive priče iz svoje bogate karijere. Deca su ga pozdravila gromoglasnim aplauzima i skandiranjem "Miki kapiten, jedan je Miki kapiten".

- Deki je bio kapiten, on je rođeni vođa, to se vidi i ovde na kampu. On nije ovde proveo samo 15 minuta, sve vreme je na Zlatiboru, hoće sve da objasni, da im pokaže... Klinci zaista mogu da nauče mnogo od njega, a ono što sam video je da su prezadovoljni. Ovo je nešto novo za njega i evidentno je da se maksimalno posvetio ovom projektu što je za svaku pohvalu.

Nezabolizna tema bio je revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Spartakom iz Trnave:

- Možemo reći da je to sada utakmica sezone za nas. Mislim da imamo kvalitet, da imamo snage i možemo da prođemo. Bitno je samo da mi odigramo na nivou na kom znamo i možemo - zaključio je Milijaš.

