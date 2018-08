A, KLELI SU SE U NJIH NA PROMOCIJI U HUMSKOJ: Ožegović i Suma napuštaju Partizan! (VIDEO)

Upravo to je bio i slučaja sa Partizanom koji je na nekoliko minuta do isteka roka uspeo da napravi svoje transfer bombe. Deluje da je Crvena zvezda bila dosta aktivnija danas, ali crno-beli su se aktivirali na samom kraju.

Kako pišu pojedini beogradski mediji, dva fudbalera iz Humske danas su napustila klub.

Prvi je Ognjen Ožegović koji je prešao u redove Arsenala iz Tule, osvajača Ruskog kupa. Ognjen je poslata na jednogodišnju pozajmicu uz mogućnost otkupa po završetku iste. Mesto u Arsenalu napravio mu je drugi Srbin, Goran Čaušić, koji je danas potpisao za klub sa Marakane.

Ožegović ove sezone nije imao značajniju minutažu, a po dolasku novog trenera postao je tek treća opcija u napadu.

A na samom potpisu u Humskoj jedan uprava je garantovala za njega svojim imenom i svojom čašću, uveravali su da će on biti udarna igla crno-belih, ali....

Da se prisetimo kako je to izgledalo na promociji.

Izvesno je da će Humsku, pored Ožegovića napustiti i Sejduba Suma. Iako je prošlog leta, kada je došao iz Slovana iz Bratislave, postao najskuplji igrač u istoriji Parizana, Suma nije opravdao očekivanja i trener Zoran Mirković ne računa na njega.

Plan uprave crno-belih je da Suma pređe u neku od liga gde prelazni rok traje još nekoliko dana, a prva opcija je Izrael gde je rok do 17. septembra.

Suma je ove sezone odigrao pet mečeva i dao jedan gol, a ukupan bilans u dresu Partizana iznosi 36 mečeva i šest postignutih golova.

Što se dolazaka tiče deluje da je stručni šab i uprava jednoglasna oko toga da se do kraja polusezonu ''pregura'' sa ovim igračkim kadrom. Koliko je to dobro, saznaćemo već do Nove godine.

