POZVAO ME JE U SVOJU KANCELARIJU I... Modrić otkrio razgovor koji mu je doneo Zlatnu loptu!

Dodela nagrade je praktično bila samo formalnost, jer se već dugo pisalo o tome da će Modrić osvojiti najprestižniju individualnu fudbalsku nagradu.

Tako je unapred dao intervju za Frans Fudbal. U intervjuu otkriva koja osoba mu je otvorila oči i stavila mu do znanja da je on igrač koji može i hoće osvojiti Zlatnu loptu.

Bio je to bivši trener Reala, legendarni Francuz Zinedin Zidan.

"U januaru 2016. godine Zidan je imenovan na mesto trenera i odmah nakon prvog treninga me je pozvao u svoju kancelariju. Objasnio mi je kakvim igračem me smatra i šta očekuje od mene. Istakao je da sam ključan u njegovim planovima i iznad svega, da me smatra igračem koji može osvojiti zlatnu loptu", otkriva Modrić.

Ove reči snažno su uticale na hrvatskog fudbalera.

"Kada vam neko kao Zidan, takva veličina, kaže ovako nešto, samopouzdanje vam ode u neslućene visine".

"Postao sam ključni igrač Reala u ključnom trenutku svoje karijere. Te Zidanove reči pomogle su mi da do kraja razvijem svoju igru", dodaje Modrić.

Fudbaler Reala ipak priznaje da nije verovao da može da osvoji Zlatnu loptu.

"Moram iskreno da kažem da uprkos tome što mi je rekao da sam budući osvajač Zlatne lopte, nisam se usudio da verujem u to".

Krajem godine kompletirao je sva individualna priznanja, pošto je proglašen za igrača godine u izboru UEFA, FIFA, a bio je i MVP Mundijala u Rusiji.

