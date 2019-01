ZVEZDA TRAŽI ŠTOPERA, ON IMA REŠENJE: Marin zna čoveka kome je san da igra na Marakani (VIDEO)

Nekadšanji igrač Borusije, Verdera, Čelsija, Sevilje, Fiorentine, Anderlehta, Trabzona i Olimpijakosa otkrio je zanimljivosti iz dečačkih dana, a posebno je atraktivan odgovor na pitanje koga bi doveo.

- To je lako pitanje. Jagoš Vuković je veliki zvezdaš. Zove me pre i posle svake utakmice. Znam da bi voleo da zaigra za Zvezdu i da mu je to san. Imali smo lepo zajedničko vreme u Olimpijakosu i nadam se da ćemo jednom zaigrati zajedno za Zvezdu - rekao je Marin.

Inače, Jagoš Vuković je ponikao u omladinskoj školi Crvene zvezde, ali je brzo prešao u Rad, kasnije se dokazivao nastupajući za PSV, Rodu, Vojvodinu, Konjaspor, Veronu i Olimpijakos.

Pošto je sa Olimpijakosom ugovorom vezan do juna 2020. godine, nije nemoguće da dođe do razmatranja ovog transfera.

