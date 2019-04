TO BILO JE OKRUTNO! Pep Gvradiola neutešam posle eliminacije iz Lige šampiona

Totenhem je na "Etihadu" u spektakularnom meču poražen sa 4:3, ali je prošao dalje zbog pobede na domaćem terenu od 1:0, i to u dramatičnoj završnici u kojoj je poništen pogodak Rahima Sterlinga za prolaz Sitija, nakon ofsajda na asistenciju VAR-a.

Trener "Građana" posle eliminacije iz elitnog evropskog takmičenja komentarisao je sporan trenutak.

foto: AP



"Postigli smo gol, a VAR je odradio ostatak posla. Da li to bila prava odluka? Govorimo o centimetrima. Dali smo gol, ali bilo je zaleđe. To je bilo okrutno. Ljorente je igrao rukom kod gola. Možda sudija nije pogledao iz pravog ugla, iz drugog ugla to je bila ruka", neutešan je bio Pep.

"Prvo poluvreme nije bilo normalno. U drugom delu smo stvorili puno šansi. Oni su jaka ekipa, ali mi smo nesrećno ispali", zaključio je Gvardiola.

foto: AP

Dva gola za Siti postigao je Sterling, pogađali su i Bernardo Silva i Serhio Aguero, dok su strelci za Totenhem bili dva puta Hung-Min Son i Fernando Ljorente.

Totenhem će u polufinalu igrati protiv Ajaksa, dok će na megdan Barseloni ekipa Liverpula, posle još jedne pobede protiv Porta, ovaj put u gostima od 4:1.

kurir.rs / kurir sport

Kurir