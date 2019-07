POSOLIO SAM SALETU ILIĆU KOLAČ, KADA JE ZAGRIZAO, NASTALA JE KOMEDIJA: Bojan Ostojić za Kurir otkriva detalje iz Partizina i karijere koje malo ko zna (VIDEO)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Slovenije – Nemanje Ilića

U Partizanu je već tri godine, a jedan je od malobrojnih koji se za sve izborio bez pomoći menadžera. Timski je igrač i, kako saigrači kažu za njega, veliki drug i pravi vođa ekipe.

Naravno, reč je o Bojanu Ostojiću koji je u intervjuu za Kurir otkrio detalje iz karijere, ali i Partizana sa kojim se trenutno nalazi na slovenačkom Pohorju.

Šta misliš o Sadiku, najnovijem pojačanju Partizana?

"Rano je još da pričamo o tome, jer jedno je trening, a drugo utakmica. Na treningu se ne radi toliko jako, doduše za mene je i trening kao utakmica. Ja u svaki duel ulazim podjednako jako kao i na utakmici i tako sam se izborio i za Partizan, ali i za prvi tim", počeo je Ostojić.

Da li misliš da ti je gol u Kupu produžio ugovor u Partizanu?

"Pa iskreno, da je samo zbog tog gola, ne bih bio srećan. Tri godine sam u Partizanu i dosta sam dao za ovaj klub, ako je ugovor produžen zbog samo jednog gola, onda mi nije drago što to čujem".

Kako komenatrišeš to što Zvezda toliko dominantno osvaja Superligu, a u večiti derbi ne može da dobije?

"Samo bih se vratio korak u nazad i sve podsetio kako je bilo u polufinalu Kupa, kada je trebalo da igramo u Nišu. Igrači Radničkog su davali izjave kako će da nam daju dva ili tri komada, kako su već u finalu sa Zvezdom, a onda ste videli šta se dogodilo. Dok ne izađeš na zelenu površinu, ništa nije rešeno. Isti slučaj bio je i sa Zvezdom. Oni su spremali neke 'tenkove, avione, kamione', ne znam ni ja šta sve, slavili duplu krunu, a onda se desilo ono. Nijedna pobeda ne može da se slavi pre vremena, to je nepisano pravilo koga moraju svi da se pridržavaju".

Da li misliš da će naredna sezona u Superligi biti bolja za Partizan nego ova pošto će pritisak sigurno biti manji?

"Pre svega mi je bitno da vratimo publiku na stadion, a to možemo samo dobrim rezultatima. A, kada imaš publiku, sve je mnogo lakše. Sećam se duple krune u mojoj prvog godini. Na početku prvenstva bilo je 20 ljudi na stadionu, a kada su krenuli rezultati bilo je spektakularno. Na proslavi duple krune protiv Mladosti bilo je nezaboravno, a sve zahavaljujući navijačima koji su bakljadom napravili sjajnu atmosferu. Ja to neću zaboraviti nikada. Za to se živi".

Derbi u narednoj sezoni je tek u devetom kolu, veruješ li da do tada možete steći bodovni kapital da u meč sa Zvezdom uđete bez pritiska?

"Nikako neće biti lako. Možda smo na papiru favoriti protiv svih rivala pre derbija, ali drugačije je to kada se izađe na teren. Već u prvom kolu igramo sa Inđijom koja je došla iz druge lige i veoma su motivisani da dobro startuju u Superligi. Čuo sam da su doveli i nekoliko pojačanja i da se ozbiljno spremaju za start nove sezone. Sećam se ja koliko sam bio motivisan dok sam igrao u Čukaričkom, imao sam želju samo da pobedim Zvezdu ili Partizan".

Šta očekuje od Kilmarnoka?

"Ja ih iskreno nisam gledao, ali čuo sam da su doveli nekoliko zvučnih pojačanja, a prelazni rok još nije gotov. Odmah su iza Seltika i Rendžersa i sigurno nisu slučajno u kvalifikacijama za Ligu Evrope".

Šta očekuješ od naredne sezone?

"Ovde ima dosta kvalitetnih igrača na mojoj pozciji. Ima nekoliko novih koje će šef da proba sigurno, a moje je da nastavim da radim kako sam i do sada. Dajem maksimum na svakom treningu kao da mi je utakmica i to je moj način borbe za prvih 11".

Da li vidiš sebe kao trenera s obzirom na to koliko dobro sarađuješ sa mlađim igračima? Jedan od njih je svakako i Nikola Milenković Bleki.

"Bleki je ogroman kvalitet, ja sam samo bio tu da ga usmerim. To je samo bio spoj iskustva i mladosti koji se kasnije isplatio. On je dete, a ja sam njemu bio 'čiča'. Drago mi je da vidim da je toliko toga napravio I nadam se da neće stati na Fiorentini".

Da li ćeš neku anegdotu iz Partizana pamtiti zauvek, pošto si jedan od onih koji su najzaslužniji za podizanje atmosfere?

"Nikada neću zaboraviti kada sam Saletu Iliću posolio kolač na prvim pripremama sa Partizanom. Posle mi je bilo malo i krivo, izvinjavao sam mu se, ali Sale je legenda i nije se naljutio, samo čisto sumnjam da mi je to zaboravio ikada".

Kako je sarađivati sa Savom Miloševićem?

"On me je podigao iz mrtvih. Obavio je sastanak sa mnom i rekao mi je: 'Ostoja, sve zaboravi do sada, svi ste isti. Izborio sam se za prvih 11 i drago mi je da sam mu to na neki način vratio u finalu Kupa".

Kakav je Partizan posle Saše Ilića?

"Saša je jedan i teško da će ga neko skoro zameniti. Svi igrači to misle i ne može rečima da se opiše to koliko on znači nama i ovom klubu. Konkretno, kada sam imao problema oko produženja ugovora, stalno me je zvao i raspitivao se kako stvari stoje. Bio je srećan kao i ja kada sam produžio saradnju sa 'parnim valjkom".

Na kraju, Bojan Ostojić je zaključio:

"Dodao bih i to da sam samo jedan derbi izgubio i ponosim se tim veoma. Ne znam koliko sam ih tačno igrao, ali samo ovaj pred polufinale Kupa sam poražen sa 2:1", zaključio je Ostojić.



