VOLIM DA SE BUDIM UZ ĐANIJEVE PESME Novajlija Partizana Igor Vujačić kakvog još niste upoznali: O Ljubiši Tumbakoviću, Zeti, Savu Miloševiću, transferu u Vojvodinu….

Šef Savo Milošević, ali i saigrači, za njega imaju samo reči hvale, ali povremeni CG reprezentativac stoji čvrsto ’’nogama na zemlji’’ i očekuje da će uspeti da opravda povrenje tima iz Humske.

Vujačić ima samo 24 godine, a kao kapiten Zete došao je do ’’parnog valjka’’ zajedno sa, sada već cimerom, Perišom Pušukićem sa kojim provodi najviše vremena na Pohorju. Za reprezentaciju CG odigrao je dva meča, a debi je upisao na kontroverznoj utakmici svoje zemlje sa reprezentacijom tzv. Kosova.

Ima iskustva igranja u Superligi Srbije dok je svojevremeno nosio dres Vojvodine, ali posle samo dva nastupa, morao je da napusti Novosađane. O tome, Ljubiši Tumbakoviću, Partizanu, Savu Miloševiću ali imnogim drugim stvarima iz privatnog života, koje je malo ko znao, Igor Vujačić pričao je u intervjuu samo za Kurir.

Kako ti se čini ekipa Partizana, kako si se uklopio?

Igrači su me prihvatili zaista dobro. Trenirali smo veoma dobro, ja sam dao sve od sebe kao i uvek i nadam se da će to da mi se isplati. Mislim da nam treba još par pojačanja, ali to nije na meni da se bavim tim, to je već stvar uprave i ne mešam se u to.



Saigrači i trener Milošević su pozitivno iznenađeni onim što si pokazao, koliko ti to znači?

Veoma mi prija, pogotovo kada to čujem od saigrača i šefa. Za mnoge sam bio nepoznanica, dolazim iz CG lige i nadam se da ću opravdati njihova očekivanja u narednom periodu.

Konkurencija na pozicji štopera je veoma jaka, da li misliš da će biti mesta za tebe?

Ne obazirem se na to, na meni je da radim, ko će da igra zavisi samo od šefa. Imam odličan odnos sa konkurentima, nema ljubomore i svi smo tu jedni za druge.

Sa kim najviše vremena porvodiš i sa kim si najbliži?

Sa cimerom Pešukićem pre svega, ali i sa Ivanovićem, Šćekićem, Miletićem, Ostojićem, Stevanovićem.

Veliki broj igrača iz CG napravi su veliku karijeru po dolasku u Partizan, ali i po odlasku iz njega?

Došao sam u veliki klub za mene i ako se pokaže interesovanje nekog inostranog kluba, naravno da ću otići da rešim svoju egzinstenciju. Pre svega ću imati za cilj da se odužim klubu na pravi način.



Kako ćeš se uklopiti u Superligu, igao si svojevremeno za Vojvodinu?

CG liga je malo ispod Superlige, nijanse su u pitanju, ali mislim da ću se uklopiti. Što se tiče Vojvidine i ne bih puno da ulazim u to, bilo je tu svega.

U reprezentaciji si takođe upisao dva nastupa i to kod sada već novog selektora Srbije Tumbakovića?

Zahvaljujući njemu sam došao do nastupa za CG na utakmici sa Kosovom, ali i posle sa Češkom. Mislim da će Srbija puno dobiti sa njim i želim mu puno sreće. Što se tiče utakmice sa Kosovom, ne bih komentarisao mešanje politke i sporta, što je bilo u tom slučaju.

Kakvo je stanje u Zeti?

Loša je finansijska situacija u klubu bila tokom cele sezone, ipak izvukli smo treće mesto i borbu za Evropu. Situacija se malo popravila zahvaljujući našem jedinstvu i predsedniku Lambuliću, koji je uvek bio tu za nas.

Jesi li imao neku ponudu u prelaznom roku osim Partizana?

Bilo ih je par iz Belgije, ali odlučio sam se za Partizana jer ovo je veliki klub i od malih nogu navijam za crno-bele. Odavde je puno lakše otići u inostranstvo nego iz CG, bez imalo nipodaštavanja moje prve lige.



Kako sarađuješ sa Savom?

Radim i dajem sve od sebe, sve što mi se kaže ja radim, pa kako bude.

Čuli smo sa da voliš da se budiš uz Đanija?

Cimer se probudi pre mene uvek i pusti mi Đanija kako bi se ja razbudio, naravno da to volim.





Kako provodite vreme u pauzama između treninga ovde na pripremama?

Spavanje, telefon, muzika, društvene mreže, sve kao i obično.

Da li su Vam pripreme naporne?

Naporno je, ali nije esktremno teško, zakljčio je Vujačić uz osmeh.

