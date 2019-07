JAPANAC I DETE PARTIZANA PONOVO AKTUELNI, VELEOBRT OKO ARGENTINCA I ŠTOPER CRNOGORAC BLIZU HUMSKE: Ovo su potencijalana pojačanja Partizana koja bi već u toku dana mogla da obuku crno-beli dres! (VIDEO)

Posle prodaje Rikarda Gomeša, crno-beli su u kasu ubacili oko 3 miliona evra, pa je samo pitanje trenutka kada će nova pojačanja stići u Humsku.

Prvi na listi je fudbaler Napretka Nikola Aksentijević, koji je dete Partizana.

Poslednja tri prelazna roka Aksentijević se dovodi u vezu sa crno-belima, ali kako stvari stoje, sada je ipak najozbiljnije.

foto: Saša Pavlić

Aksentijević će na poziciji desnog beka imati konkurenciju u vidu Nemanje Miletića i Vulićevića, ali pitanje je da li će njih dvojica uopšte ostati u Humskoj do kraja ovog prelaznog roka. Vulićević je već duže vreme na izlaznim vratima, a nije čak bio ni na pripremama sa ekipom u Sloveniji. Miletić ima dve ponude iz inostranstva, pa je vrlo verovatno da će Nemanja uskoro napustiti ''parni valjak.'' Aksentijević je 2013. godine napustio Humsku 1 i prešao u redove Vitesea gde se posle par sezona vratio u srpski fudbal, tačnije OFK Beograd.

Sredinom januara tekuće godine Aksentijević je iz Radničkog prešao u redove Kruševljna, za koje je nastupio u premijernom kolu nove sezone. Nikola je prošao sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, a 14. novembra 2017. godine debitovao je čak u A timu.Rođen je u Kragujevcu, ima 26 godina a njegova trenutna vrednost na tržištu je negde oko pola miliona evra.

Drugi, a možda i najbliži crno-belom taboru je Boris Kopitović, štoper Čukaričkog. U poslednjih par dana ovaj talentovani fudbaler dovodi se u ozbiljnu vezu sa Partizanom, a kako stvari stoje u toku dana očekuje se i njegov paraf na ugovor sa klubom iz Humske.

Kopitović je reprezentativac Crne Gore i za sedam nastupa uspeo je jednom da zatrese mrežu protivnika. U Čukaričkom je od 2017. godine, a pre toga nosio je dres Budućnost i Mladost iz Podgorice, kao i Hapoel Akre iz Izraela.

foto: Starsport©

Kopitović igra na poziciji centralnog beka, gde je trenutno u Partizanu veoma jaka konkurencija (Strahinja Pavlović, Bojan Ostojić, Dominik Dinga i Igor Vujačić). Spekuliše se da je ovaj transfer samo najava jednog drugog, mnogo jačeg transfera. Reč je o naravno o Strahinji Pavloviću i njegovom odlasku iz crno-belih tabora. Za njega se već duže vreme interesuje Juventus, koje je kako pišu Italijani bio spreman svojevremno da izdvoji čak pet miliona evra.

Treće, ali možda i najzvučnije potencijalno pojačanje crno-beli mogao bi da bude Japanac Takuma Asano.

Pregovore sa njim vodi direktno trener Savo Milošević i kako kaže direktor Vazura, on je Savova velika želja. Japanac je dovođen u vezu sa crno-belima još pre mesec dana kada je '' parni valjak'' bio na pripremama na slovenačkom Pohorju, međutim sve je stopirano zbog teške finansijske situacije koja je tada zadesila crno-bele.

Posle prodaje Rikarda i potencijalne prodaje Pavlovića, otvorile su se nove mogućnosti pa je priča oko dolaska Japanca ponovo postala aktuelna.

foto: EPA/DAVID HECKER

Reč je o krilnom napadaču i polušpicu Arsenala koga ’’tobdžije’’ redovno šalju na pozajmice, pre svega u Bundesligaške klubove. Partizan ima ogromnu želju da ga dovede na jednogodišnju pozajmicu, međutim upravo tu je najveći problem u ovim prgovorima. Klub iz Londona želi Japanca da proda po svaku cenu pošto mu ugovor ističe već naredne sezone. U trku su se uključila i dva Bundesligaša, ali kako saznajemo, Partizan ima prioritet i pregovori su u finalnoj fazi.

Čelnici kluba su ubeđeni da će Japanc doneti pravu odluku i pojačati klub iz Humske.

Asano ima 24 godine i prošao je sve mlađe selekcije reprezenatcije Japana. Za A tim debitovao je 2. avgusta 2015. godine i od tada je odigrao 18 utakmica i čak tri puta bio je strelac. Njegova trenutna vrednost na tržištu je 1,4 miliona evra, ako je verovati renomiranom sajtu Transfermarkt.

Ipak, pravo niotkuda pojavila se vest da je Argentinac Huan Kavaljaro veoma blizu Partizana.

Kada je Kavaljaro, dosadašnji fudbaler Tigrea, navodno potpisao za Union Santa Fe, pažnja sportskog sektora u Humskoj 1 okrenuta je ka Takumi Asanu, igraču pod ugovorom sa Arsenalom.

Međutim, Partizanov fokus je ponovo na 25-godišnjem Argentincu, jer on zapravo nema klub!

Do zabune je došlo zbog vesti argentinskih medija da se Kavaljaro vratio u Union, što nije istina. On nije parafirao ugovor sa klubom iz Santa Fea, za koji je svojevremeno igrao, jer želi da ide u Evropu. Uz to, Partizan mu je "pojačao" ponudu posle prodaje Rikarda Gomeša Al Šaržu.

Najveću kočnicu u realizaciji transfera Kavaljara u Partizan predstavlja njegov menadžer, koji inače "vedri i oblači" u Argentini, ali crno-beli pokušavaju na sve načine da reše problem i dobiju veliko pojačanje. I blizu su tome.

Kavaljaro je karijeru počeo u Union Santa Feu, za čiji prvi tim je odigrao jednu sezonu, a od 2013. do prošle godine je bio pod ugovorom sa San Lorencom. U međuvremenu, išao je na pozajmice u ekvadorski LDU Kito i Estudijantes. Prošle sezone je nastupao za Tigre, sa kojim mu je istekao ugovor, pa bi u Humsku došao kao slobodan igrač.

Kurir sport / N. Ilić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir