UŽIVO, KURIR TV: SRBIJA - PORTUGAL (0:0), publika izviždala Ronalda! Ovacije za Tumbakovića i povratnike!

TOK MEČA:

3. minut - Odlična prilika za Srbiju. Probio je po levoj strani Kostić, centrirao na Mitrovića koji je spustio za Tadića koji je opalio iz prve, ali pravo u golmana Rui Patrisija.

1. minut - Samo par sekundi nakon početka došlo je do prekida, Milenković je zakačio Guedeša koji je legao na zeljmu, ali sve je brzo nastavljeno.

1. minut - Utakmica je počela!

SASTAVI:

SRBIJA: Dmitrović - Milenković, Maksimović, Nastasić, Kolarov - Matić, Milivojević - Lazović, Tadić, Kostić - Mitrović.

Klupa: Rajković, Radunović, Rukavina, Mladenović, Katai, Radonjić, Jović, Gobeljić, Spajić, Lukić, Ljajić, Sergej Milinković-Savić.

PORTUGAL: Rui Patrisio - Semedo, Fonte, Ruben Dias, Rafael Gereiro - Danilo, Viljem Karvaljo, Bruno Fernandeš - Ronaldo, Gonzalo Guedeš, Bernardo Silva.

Klupa: Hose Sa, Beto, Daniel Kariso, Diego Žota, Mutinjo, Rafa Silva, Renato Sančez, Ruben Neveš, Mario Rui, Žoao Kanselo, Pici, Žao Feliks.

foto: Printscreen

Na stadionu trenutno ima između 35 i 40 000 navijača. Istočna i zapadna tribina su već pune.

foto: Kurir Sport/Miloš Bjelinić

Velike ovacije publike na Marakani za selektora Tumbakovića i povratinike Milivojevića i Nastasića.

Prilikom izlaska na teren fudbalera Portugala, ceo sadion je izviždao Kristijana Ronalda, dok su aplauzom isrpatili ostale fudbalere Portugala.

foto: Nemanja Nikolić

U utakmici naše grupe koja je odigrana ranije danas Ukrajina je pregazila Litvance.

Na utakmicu je stigao i trener FK Partizana Savo Milošević. Svi su želeli selfi sa njim ispred Marakane.

Očekuje se dolazak i ttrenera Žozea Murinja.

foto: Kurir Sport/Miloš Bjelinić

Veliko nevreme zahvatilo je Beograd, ali teren je u dobrom stanju.

Srbija do sada ima 4 boda u 3 kola, dok su Portugalci skupili samo dva boda u isto toliko kola.

Ukrajina je prva na tabeli sa 10 bodova iz četiri kola, a očekuje se da i večeras dodaju tri nova boda pošto igraju sa selekcijom Litvanije i veliki su favoriti.

Srbija i Portutgal su do sada odigrali čak 5 mečeva i naša reprezentacija nije uspela da slavi nikada do sada, dok su Portugalci upisali dve pobede u međusobnim duelima.

Meč je na programu od 20:45 i očekuje sa da Marakana bude puna do poslednjeg mesta pošto je još juče, po nekim informacijama, rasprodata do poslednjeg mesta. Pitanje je da li će to zaista tako i biti pošto je Breograda zahvatilo strašno nevreme dva sata pred početak meča.

