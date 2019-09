ZVEZDI ĆE BITI ZABRANJEN ULAZ NA KOSOVO, UKOLIKO PROBAJU DA PROĐU...Brutalne pretnje sekretara FS tzv. Kosova pred meč crveno-belih i Trepče!

čelnici FS tzv Kosovo na sve načine pokušavaju da spreče dolazak crveno-belih u južnu srpsku pokrajinu, pa nakon zvaničnog saopštenja, usledilo je i saopštenje sekretara FS tzv. Kosova Erola Saljihua.

- Malo je verovatno da će Crvena zvezda igrati na Kosovu.Poslali smo žalbu FIFA i UEFA. Slučaj se razmatra i veoma je osetljiv. Poslali smo informacije i zahtev policiji i carini tzv. Kosova da spreče njihov ulazak na tzv Kosovo. Ukoliko budu ušli, to će biti propust organa bezbednosti, poručio je sekretar Fudbalskog saveza tzv. Kosova, Saljihu.

Usledio je i odgvor sa srpske strane, pa se odmah zatim oglasio i prvi čovek Takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije koji je organizator Kupa Srbije, Miodrag Janković. Moguća je i promena domaćinstva, te da Trepča putuje u Beograd.

- Mi ćemo da pokušamo sve da se taj meč odigra u zadatom terminu, a pošto je Trepča izvučena na žrebu kao domaćin Crvenoj zvezdi, to realno stvara određene organizacione probleme. Pre svega oko same organizacije utakmice, pa do gostovanja navijača u Zvečanu, što je u ovom trenutku nemoguća misija, poručio je Janković.

