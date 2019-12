ZVEZDO, ČUVAJ SE BRAĆE IZ OLIMPIJAKOSA: Predrag Đorđević o duelu dva bratska kluba u Ligi šampiona

Živa legenda Olimpijakosa i čovek koji je ponikao u omladinskoj školi Crvene zvezde Predrag Đorđević jedva čeka duel između dva kluba u poslednjem kolu Lige šampiona (sreda, 21.00). Kako sam kaže srce i emocije su mu podeljene, jer voli oba kluba, pa mu je žao što će jedan klub na kraju utakmice morati da ostane bez proleća u Evropi.

Predrag Đorđević nosio je dres Olimpijakosa punih 13 sezona, od 1996. do 2009. godine, odigrao 343 utakmice i dao 126 golova. Njegovo ime se i danas na stadionu "Karaiskaki" izgovora sa veliki poštovanjem. U Crvenu zvezdu je došao iz rodnog Kragujevca i kao klinac bio član "zlatne generacije" zajedno sa Dejom, Jugom, Pančevom, Mihom, Robijem, Dikom, Miletom... U istoj generaciji sa njim bio je i današnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević.

Kakvu utakmicu očekujete u sredu? - I za Crvenu zvezdu i Olimpijakos sledi možda i najvažnija utakmica u ovom delu sezone. Grčki klub ima samo jedan izbor, pobedu, dok Zvezdi igra i nerešeni ishod. Opet, Olimpijakos je u prednosti, zbog iskustva u Ligi šampiona, većeg broja kvalitetnijih igrača i domaćeg terena. Biće to interesantna utakmica u svakom pogledu, koja donosi evropsko proleće i Ligu Evrope - rekao je za Kurir Predrag Đorđević i dodao:

- Pre i posle meča neće se ništa promeniti. Kao što je bilo i u Beogradu. Atmosfera će biti izvanredna, bratska na tribinama, a prava fudbalska na terenu. Znam da će navijači Olimpijakosa gledati da se revanširaju Delijama za topao prijem u septembru.

Znači, neće biti bratskog odnosa na "Karaiskakiju"? - Svako gleda sebe! Liga šampiona je to, ogroman ulog. Plus, veliki broj stranaca u oba kluba, koji nemaju emociju kao Srbi i Grci jedni prema drugima, već ih interesuje samo pobeda.

Kako vidite Crvenu zvezdu u Evropi? - Crvena zvezda dve godine zaredom igra Ligu šampiona. To je ogroman uspeh, ne samo za klub, već i za srpski fudbal. Pratim igre Zvezde, bio sam u Londonu na meču protiv Totenhema, u Beogradu protiv Olimpijakosa. Deluje da ekipi nedostaje iskustvo, a ono se stiče godinama i jakim utakmicama. Znam da navijačima smetaju visoki porazi, ali to su neke stvari na koje se mora navići kad si na početku.

Zašto je to tako? - Prvenstvo Srbije nije kvalitetno. Crvena zvezda samo protiv Partizana može da odigra utakmicu evropskog karaktera, pa vi sad vidite, gde smo mi u odnosu na ostale zemlje koji takve utakmice igraju dva puta nedeljno, tokom cele sezone.

Šta kažete za Vladana Milojevića i njegovu misiju u Zvezdi? - Odlično poznajem Vladana, još iz vremena kada smo kao klinci igrali za Zvezdu. Posle smo bili rivali u Grčkoj, on u Panatinaikosu, ja u Olimpijakosu. (smeh) Ljudi nisu svesni kakav je uspeh igrati Ligu šampiona i zato, Vladane, svaka čast!

Da li delite mišljenje da Milojevića ne cene dovoljno u Srbiji? - Nije to samo u Srbiji, tako vam je i u Grčkoj, ili bilo kojoj drugoj zemlji. Uvek se ono što je naše manje ceni. Znajući uslove koji vladaju u srpskom fudbalu i stanje u klubovima, mogu samo da kažem da je svetsko čudo izaći iz svega toga i igrati Ligu šampiona. Na žalost, to se malo ceni.

Da li vam je žao što niste ostavili veći trag u Crvenoj zvezdi? - Kako da nije?! Ima dosta sete. Zapao sam u "zlatnu generaciju", onu iz Barija i Tokija. Bio sam klinac, nisam dobio šansu, a trebalo je. Opet, meni se životna želja ispunila, zaigrao sam za Crvenu zvezdu i nosio dres o kojem sam sanjao kao dečak. Došao je raspad zemlje, sankcije i otišao sam. Ako se izuzme sezona u Spartaku iz ubotice, s ponosom kažem da sam tokom čitave karijere igrao u crveno-belom - zaključio je Predrag Đorđević.

Reprezentacija Srbi, složite se već jednom Kako vam se čini reprezentacija, može li do EP? - Imamo kvalitet i talenat, nedostaje nam sloga i mir! Vapimo za pozitivnom atmosferom. Fale te sitnice koje prave velike probleme. Verujem u naše momke, ubeđen sam da preko baraža Lige nacija mogu do EP. Dugo nas tamo nije bilo, čekamo 20 godina na to takmičenje.