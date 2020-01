VREME JE ZA TRENERSKE VODE: Vulićević završio igračku karijeru

Vulićević je u Partizan došao u prelaznom roku 2013/2014 godine gde je do danas u crno-belom dresu odigrao 215 utakmica i time se upisao u ‘Klub dvesta’

Sa Partizanom je osvojio četiri trofeja Kupa Srbije i dve titule šampiona, upisao je jedan gol i dvadeset jednu asistenciju.

U prisustvu brojnih medijskih kuća Vulićevića je pozdravio predsednik FK Partizan g. Milorad Vučelić koji mu je uz zahvalnost za doprinos proteklih šest godina u klubu poželeo i puno uspeha u daljoj trenerskoj karijeri, a potom uručio i sliku poznatog beogradskog slikara Miše Kravceva, kao i uramljen dres sa brojem četiri sa potpisima njegovih saigrača.

Vučelić je tom prilikom izjavio:

"Ovo su situacije u kojima ima patetike i osetljivosti. Malo je igrača koji u tako srčano igrali za Partizan. Sećam se tvog povređenog ramena u finisu sezone i kako si se vratio. I uvek bio predan i posvećen Partizanu. Veliki borac koji je bio borben i umeo je da igra fudbal. Sve to spojio je u jedno. Verovatno je mogao da nastavi da igra fudbal, sigurno je mogao još da pruži, ali je odlučio da karijeru završi u Partizanu. Dao nam je mnogo i nadam se da mi je Partizan i uzvratio. On će nastaviti da bude deo Partizana i nastaviće da radi u omladinskoj školi Partizana. Tu će moći sve ono što je naučio da nastavi da prenosi na buduće generacije."

Potom je reč dobio Vulićević.

"Hvala porodici bez koje ne bih bio to što jesam. Ona je najviše trpela, karantini, putovanja, znate kako to već ide... Sada ću im malo vratiti. Svi treneri od Leposavića, Raške, Ivanjice i Novog Sada su uticali na moju karijeru." istako je on i dodao.

"U sportu uvek može više, ali kada se okrenem, ja sam zadovoljan svojom karijerom. Da mi je neko rekao da ću biti ovde, ne bih verovao. Puno trofeja, preko 200 utakmica, lepih trenutaka. Sve bih oberučke prihvatio da sam mogao da biram kao dete."

"Kao što se kaže, mada se jedna vrata zatvore, druga se otvore. I zato hvala ljudima iz kluba koji su me pozvali da ostanem u Partizanu. Nadam se da će ta trenerska karijera biti još uspešnija nego igračka. Šta god da sam uradio na terenu, neka mi ne zamere, sve je to bilo u afektu i u žaru igre. Hvala i novinarima." - zaključio je Vulićević.

