DEBI U HUMSKOJ! Bojan Matić: O ovome sam sanjao svih ovih godina! Imao sam onu pozitivnu tremu, leptiriće u stomaku...

Matić koji se pridružio Partizanu još na pripremama u Turskoj i odigrao nekoliko prijateljskih utakmica opisuje emocije pri jučerašnjem debiju i dolasku na stadion Partizana.

"O ovome sam sanjao svih ovih godina. Kada smo kretali na utakmicu osetio sam onu pozitivnu tremu, leptiriće u stomaku-,što naš narod kaže, jer za mene nije postojao lepši momenat do sada u karijeri do potpisa za crno-bele. To je kao što znate ostvarenje mog sna i ispunjenje želje svih ljudi koji me vole i koji su i brinuli o meni i vodili moju karijeru, a danas nisu sa nama."

Sa klupe si posmatrao meč, a potom i zamenio Sadika u 75.minutu?

"Želim da ponovim da sam oduševljen u kakvom sam kolektivu. Svi se družimo, dišemo kao jedan, ne postoji razlika kod igrača da li je neko došao pre pet godina ili pre pet dana. Takva energija se prenosi na teren. A što se tiče debija, hvala šefu što mi je ukazao šansu da debitujem pred našim navijačima jer znamo koliko nam je bitna njihova podrška. Oni su doslovno naš dvanaesti igrač na terenu. Ide i lepo vreme, pa koristim priliku da ih pozovem da dođu i budu uz nas i sa nama u superligaškoj borbi."

Prvo kolo protiv Radnika iz Surdulica i ubeležena tri boda?

Kada počne prvenstvo prva kola su najteža i tu se lako gube bodovi. Imali smo period priprema od mesec dana, još treba da se prebacimo u takmičarski mod, ali važno je da smo upisali bodove. Moglo je biti i više golova. Siguran sam da će iz nedelje u nedelju sve biti bolje i bolje i da će Partizan pokazati kvalitet koji ima i koji je nadogradio", objasnio je Matić i iskoristio priliku da čestita košarkašima Partizana osvajanje Kupa Radivoja Koraća.

Kurir