CRVENA ZVEZDA I PARTIZAN U HUMANOJ MISIJI: Dejan Stanković i Savo Milošević pozvali građane da daju krv

Stanković i Milošević, zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, su u Zavodu za transfuziju krvi iskoristili priliku da uoči 162. večitog derbija pozovu sve koji su u mogućnosti da daju krv i spasu nekom život.

Ministar Lončar zahvalio se trenerima dva najveća kluba što su došli da podrže akciju, upkos obavezama zbog predstojećeg derbija.

"Ne postoji nikakava alternativa za onog ko treba da primi krv. Od 100 ljudi koji mogu da daju krv, samo njih troje da. Kada bi četvoro dalo, imali bismo situaciju da krv čeka pacijenta. Zahvalio bih sportskim društvima i klubovima, 6.500 navijača je dalo krv u akcijama koje su organizovala ova dva kuba. Neizmerno im hvala i hvala im što će pred njihove mečeve biti organizovane akcije davanja krvi", rekao je Lončar na konferenciji za medije u Institutu za transfuziju krvi.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković podsetio je na to koliko su se navijači tog kluba masovno odazivali na akcije davanja krvi.

"Navijači Zvezde su dali dosta krvi i znam da obaraju rekorde u broju jedinica krvi na stadionu Crvene zvezde. Oni ne odustaju i to je lep primer za sve nas. Evo ja prvi, dugo nisam bio ovde, dok sam igrao u Zvezdi davao sam krv. Evo me opet na pravom mestu, ja sam tu", rekao je Stanković.

Trener Partizana Savo Milošević kaže da mu je čast i privilegija da bude deo akcije i da je važno da imamo svest od značaju davanja krvi.

"Živim u Srbiji i više puta sam bio davalac. Stalno pozivm, jer znam koji je problem kada je u pitanju krv u Srbiji. Apelujem na sve ljude, život je danas brz, ljudi imaju mnogo obaveza i često ne nalazimo vremena za najobičnije stvari koje nam prijaju. Ovo jeste jedan obaveza malo više u odnosu na ono što radimo. Moraju ljudi da shvate da naših pet -10 minuta koje ćemo potrošiti dok dajemo krv, da to nekom može da znači život. Lično ću se truditi, naši klubovi to već rade koliko god je to moguće da podignemo svest ljudi o problemu kada je u pitanju davanje krv", rekao je Milošević.

Igrači oba tima pred 162. večiti derbi u nedelju od 18 sati na stadionu "Rajko Mitić", izaći će u majicama sa porukom "Prestani da prolivaš, počni da doniraš".

Tanjug

Kurir