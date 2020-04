KOKEZA DO DETALJA OTKRIO KAKO SE BORIO SA KORONOM: Bez kiseonika nisam mogao da dišem, uplašio sam se za svoj život!

Kokeza je najpre gledaocima preneo svoje prve utiske vezano za virus kao i kako se trenutno oseća.

- Sada sam odlično, posle tog dugog perioda. Ležao sam u bolnici nekih 15 dana, pre toga sam bio u kućnoj izolaciji, nakon izlaska iz bolnici takođe sam bio izolovan, stvarno jedan dug i težak period je iza mene. Sada se iskreno osećam bolje nego pre.

Da li sebe smatrate ''čudom prirode'' s obzirom na to šta je ovaj virus uradio u celom svetu?

- Ja mislim da sam se zarazio u periodu između 18. i 20. februara u Milanu na utakmici Lige šampiona između Atalante i Valensije. U početku nisam osećao nikakve simptome, a onda se sve promenilo početkom marta. Krenula je glavobolja, niska temperatura. U prvi mah nisam razišljao da je u pitanju korona, ali kako se temperatura nije spuštala 5-6 dana odlučio sam da se javim i testiram. Dan kasnije dobio sam reziltate i saznao da sam zaražen. Odmah sam prebačen na Infektivnu kliniku gde sam bio 6-7 dana, a onda sam prebačen u bolnicu ''Dragiša Mišović'' gde sam proveo isto toliko dana.

foto: Printscreen Pink

Da li ste se uplašili kada ste saznali za rezultate testa?

- Nisam osećao strah u prvi mah. Kada sam došao u bolnicu saznao sam posle rengena da imam upalu pluća, ali ja nisam osećao ništa. Par dana nakon toga nisam mogao da dišem, pokušavao sam da udahnem, ali nisam mogao. Krenuo je strah i panika od tog trenutka. Koristio sam kisenonik, bez njega nisam mogao nigde. Međutim, zahvaljući doktorima i sestrama koji rade na Infetkivnoj klinici uspeo sam da se izlečim i zahvalio bih se svima, zaista su divni. Imao sam svakodnevni kontakt sa doktorkom i ona mi je iskreno najviše pomogla da prevaziđem to.

Kako su se prema Vama ponašale medicinske sestre?

- Ne zna se ko je ljubaziniji, da li sestre ili doktorke, to je neverovatno. Po deset puta za dva sata su me posećivali, ja to nisam video nikada, stvarno svaka im čast. Način na koji se oni bore za svakog pacijenta to je nešto što ne može rečima da se iskaže - rekao je Kokeza.

