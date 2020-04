SAVIĆEVIĆ SE OGLASIO IZ PODGORICE: Neće nam biti normalnog života u skorije vreme! (FOTO)

Dejan Savićević, istinska legenda Crvene zvezde i Milana, samim tim i evropskog i svetskog fudbala, pričao je iz Podgorice o aktuelnoj situaciji prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa.

- Kad je počelo u Lombardiji, nisam mogao da verujem da će jedna država koja je ekonomski moćna, ima dobar zdravstveni sistem, doživeti takav kolaps i toliko mrtvih. Kada sam se čuo s prijateljima iz Milana, shvatio sam da su pogrešili jer su kontrolisali samo letove iz Kine, a mnogo ljudi je ušlo letovima iz drugih gradova. Moguće je da i ta famozna utakmica Atalanta - Valensija napravila medicinski kolaps. Bili su nespremni, potcenili su virus, nisu imali adekvatnu opremu na početku - priča Savićević za Sport klub, pa pominje i legendu Milana Paola Maldinija, koji je pobedio ovu pošast.

- Nisam se čuo sa Maldinijem, samo preko prijatelja znam kakva je situacija. On je mlad, zdrav, prav čovek i, na sreću, uspešno je prebrodio bolest. Dobro su i on i sin, a to je najbitnije.

Stanje u crnogorskom fudbalu je isto kao i širom sveta. Utakmica nema, a kako Dejo kaže, veliko je pitanje i hoće li ih biti.

- Blokirao nas virus, kako je krenulo, nisam siguran da ćemo uskoro početi s normalnim životom. Niko ne može da pravi planove kad ne zna kad će ovo čudo da stane. Sve zavisi od UEFA, imamo 13 kola do kraja i tri termina za Kup. Da igramo svaka tri dana, to je još dva meseca. A mora i dve-tri nedelje prostora da se igrači spreme za utakmice. Razmišljamo, ali to su brojke kojima se moramo voditi.

