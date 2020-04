OSTAJE U BAJERNU: Salihamidžić optimista u vezi sa novim Nojerovim ugovorom!

On je za nemački dnevnik Velt naveo da su "sve razlike interno razjašnjene pa da se zbog toga nada da će ugovor biti produžen".

Nojerov ugovor sa nemačkim šampionom ističe sledećeg juna.

Pregovori o novom ugovoru zaustavljeni su sredinom aprila, pošto se 34-godišnjem golmanu nije svidelo to što su detalji tih razgovora objavljeni u medijima.

"Svi razgovori koje sam vodio otkako sam došao u klub su uvek bili poverljivi, nikada ništa nije procurilo. Ali, sada se detalji iz naših razgovora stalno objavljuju i često su pogrešni, to me nervira, na to nisam navikao u Bajernu", rekao je tada Nojer za Bild.

Obe strane činile su se spremnim za produženje ugovora, ali pod vrlo različitim uslovima.

"Budući da od tada ništa nije procurilo, pretpostavljam da je krtica nastavila dalje", naveo je Salihamidžić za Velt.

Salihamidžić je rekao i da Bajern želi da privuče veliku medjunarodnu fudbalsku zvezdu koja bi poboljšala kvalitet ekipe ali i priredila gledaocima atraktivnu igru.

On nije naveo imena, a nemački mediji spekulišu da se radi o Timu Verneru iz Lajpciga ili Leroju Saneu iz Mančester sitija.

Beta

Kurir